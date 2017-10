¿Qué hará el PAN en Hidalgo?

Una vez desplegada la fuerza política del Frente Amplio Democrático en Hidalgo y con la indicación nacional de conformarlo en todos los municipios, la situación parece tomar un rumbo diferente conforme se acerca el momento de definir las candidaturas presidenciales.

Este fin de semana se cimbró el PAN en México con la salida de Margarita Zavala, lo que seguramente traerá una desbandada del grupo del ex presidente Felipe Calderón en todas las entidades, incluido Hidalgo.

Aunque actualmente la dirigencia de Asael Hernández Cerón no representa precisamente los intereses calderonistas, buena parte de los panistas del estado comulgaban con el ex mandatario nacional y mucha de la carrera política de ex delegados y ex presidentes municipales la deben gracias al sexenio de Calderón.

Por ello cobra vital importancia el saber qué harán los panistas con la problemática que se les presenta, por un lado con la salida de la ex primera dama del país de las filas del blanquiazul, y por el otro con la intención de su presidente nacional, Ricardo Anaya, de ir en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano para 2018, además de estar en la pelea por la candidatura a Los Pinos.

La fuerza del PAN actualmente residen en personajes como Cipriano Chárrez en Ixmiquilpan y municipios aledaños del Valle del Mezquital; Tezontepec de Aldama de donde es oriundo el dirigente estatal Asael Hernández Cerón y su hermano Santiago quien es diputado local; Pachuca y Mineral de la Reforma donde si bien los ediles no son los más populares sí tienen el beneficio y favor de la ciudadanía y el electorado al no ser personajes "tan quemados" aún.

La sierra en Pacula y la Huasteca también cuentan con algunos puntos para el PAN, sin embargo no representan al grueso que se requiere para ganar en 2018 el Senado y los distritos para San Lázaro; de ahí que será importante ver el rumbo de las decisiones de la dirigencia local del PAN en Hidalgo para ver si permiten que tanto PRD como el MC les impongan candidatos en zonas y regiones donde cuentan con mayoría o son gobierno.

¿Quién o quiénes quieren el Senado por el Frente?, ¿dejarán al PRD poner la fórmula y de suplentes los panistas?, ¿dejarán que Movimiento Ciudadano ocupe más de un distrito para el Congreso federal y quiera más de uno o dos espacios para diputados locales?.

Si después de la salida de Margarita Zavala (la cual fue calificada por el último candidato a gobernador del PAN en Hidalgo como en show) el partido azul se enfrasca en dimes y diretes no solo estará complaciendo al PRI y sus aliados en todos los aspectos sino que para cuando se definan ya será demasiado tarde y quizá tengan que ir en solitario para diputados locales (sin base ni estructura conformada), y en alianza parcial para diputados federales y quizá sin candidato al Senado. Vaya problema.

