Las razones del PT

La noticia de la inclusión y registro en las listas de candidatos plurinominales del Partido del Trabajo de los ex secretarios generales de la Sección 15 del SNTE en Hidalgo, Mirna García López y Moisés Jiménez Sánchez provocó reacciones inusitadas.

Primero, la noticia de las listas causó una reacción de rechazo y desagrado al interior del PT estatal, donde el dirigente Arturo Aparicio redactó un comunicado para fijar su postura ante lo que ya se comentaba en redes y medios de comunicación locales.

El PT en Hidalgo no va ni a la esquina con Morena pero si apoya a Andrés Manuel López Obrador. El PT en Hidalgo no registró candidaturas al Congreso federal ni planea hacerlo para el local con Morena, porque los acusa de no aceptara sus cuadros, de no acordar estrategias con ellos y no compartir información ni esfuerzos por lo que no hay garantías para un trabajo conjunto.

Pero ¡oh sorpresa!, en las listas del INE donde se avalaron cambios y sustituciones de candidatos a San Lázaro y el Senado, fueron registrados los ex líderes magisteriales, en posiciones privilegiadas como la 2 y la 5.

Con más posibilidades por lo que respecta a Mirna García –quien estaría llegando al Congreso de la Unión tras enfrentar acusaciones de abuso de confianza por las que estuvo en prisión más de un año en Pachuca-, el profesor Moisés Jiménez Sánchez replicó lo dicho por Aparicio con la lectura política que le caracteriza.

De acuerdo al ex dirigente magisterial en Hidalgo y Morelos, las mesas de negociaciones y acuerdos políticos tienen varios momentos, rangos y niveles. “Nosotros vemos con aprecio y profundo respeto a la dirigencia estatal, pero por lo complejo y características de esta coalición, esta tuvo su punto de maduración con las dirigencias nacionales, no estamos despojando a nadie ni existe ese señalamiento, por el contrario, estamos aportando, y mucho. Somos parte del equipo nacional que lucha porque Andrés Manuel sea el Presidente de la República y en ese afán, nos hemos propuesto blindar la elección”.

Lo anterior corresponde a una declaración que de forma virtual me hizo llegar el propio Moisés Jiménez quien abierto al cuestionamiento que le hizo el autor de esta columna, afirmó que el ser Coordinador Nacional de Estructura y Redes Sociales de AMLO, y por ende de la coalición Juntos Haremos Historia, fue lo que abrió la posibilidad de ocupar espacios de puestos de elección popular.

Moisés menciona datos importantes: “tenemos como objetivo principalísimo 166 ciudades (las de mayor población), 36 mil seccionales y 70 mil casillas”. Y cierra: “No ganan las batallas electorales los ejércitos y multitudes. Gana quien tenga estructura”.

Sus razones tuvo la dirigencia nacional del PT para incluir a Mirna y Moisés en las listas plurinominales donde solo la primera parece estar asegurando una curul.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com