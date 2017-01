Entre protestas te veas

Cuarto día de protestas en Hidalgo por el llamado "gasolinazo", que ha venido a representar el significado del incremento al precio de los combustibles que entró en vigor el 1 de enero pasado en todo el país.

Las manifestaciones, hasta el fin de semana "ciudadanas", se vieron ya complementadas por el trabajo político de organizaciones y activistas que de inicio afirman no querer sacar raja política del asunto, aunque ya todos sabemos que es todo lo contrario.

Alguna vez me comentó un ex consejero electoral, ex miembro de un instituto partidista, que si los líderes sociales no generaban la reacción, manifestación, agitación o protesta, nadie lo iba a hacer. Y en parte tiene razón; el aletargamiento social y la saturación informativa y de datos con la que se tiene a la audiencia, a la propia gente, propicia el desencanto civil y por ende la apatía.

Ni siquiera tratándose de un asunto de primer orden como el incremento a la gasolina, se podría mover a la gente que se requiere para que las autoridades tomen en cuenta la petición de un importante sector de la población.

Por ende, ayer vimos en Hidalgo salir a las calles a integrantes de organizaciones como los de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, asociación afiliada al PRD, quienes mostraron su rechazo abierto al incremento en la gasolina con el cierre de una estación ubicada en Avenida Juárez de Pachuca; más tarde, en conferencia de prensa en la capital hidalguense, la dirigencia estatal del Partido del Trabajo anunció que se sumará a la jornada de protestas y manifestaciones por la misma causa.

Por la tarde, en la región de Tula y Tepeji del Río, integrantes de Morena convocaron a una manifestación con miras a bloquear vialidades, situación que no ocurrió del todo pero que quedó en tema pendiente para estos días en los que seguirán las acciones.

En redes sociales, políticos del Partido Acción Nacional, criticaron a sus pares tricolores con comentarios alusivos a lo que fue la reforma energética, el incremento de año nuevo y las manifestaciones por el precio de la gasolina.

Como podemos leer, y a pesar del discurso federal y el llamado de aliados nacionales del Presidente Enrique Peña Nieto a no politizar el tema, la misma dinámica social mexicana ya envolvió las cosas en una nueva trama que seguramente no terminará pronto para el país.

Entre protestas ya no se distinguirá entre políticos y ciudadanos, de nuevo, y unos y otros lanzarán acusaciones sobre que hay mano escondida en las quejas.

Anoche seguían las manifestaciones en municipios de Hidalgo, en una jornada que involucró a más de 500 personas de acuerdo a cifras de la policía hidalguense por lo que seguramente habremos de seguir dando cuenta de ésta y más situaciones por el tema del llamado "gasolinazo".

