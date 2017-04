Abril está siendo un mes atípico para la política mexicana. Y es que en menos de 15 días han caído dos ex gobernadores cuyos casos parecía quedarían impunes en el anecdotario de situaciones grotescas con el oficio de oficios por excelencia en nuestro país.

El arte de hacer política, que para unos es la oportunidad de servir a la gente desde puestos de poder público, rechaza en la actualidad las teorías que fundaron las doctrinas del Derecho y la Ciencia Política, así como del término "democracia", reemplazado por "partidocracia" por quienes ostentan las mayorías legales y parlamentarias en el país.

Tal es el caso con la política y la gente, que en una semana el hecho histórico de haber capturado a dos personajes ligados a la función pública y a las acusaciones de corrupción, robo y delincuencia organizada, no parce hacer mella alguna en el ideario colectivo.

Al contrario, la población que se manifiesta en cada vez más número en las redes sociales – el primer contacto con las noticias ahora- ha externado desde incredulidad, no por negarse a los hechos de los arrestos internacionales, sino por considerar que han sido momentos previamente planeados, con una táctica y estrategia política y electoral con claro tintes de oportunidad para hacerle ver ala gente que se está combatiendo la corrupción y la impunidad.

También, los analistas, columnistas e intelectuales han dado en su gran mayoría espacios para la duda; sí se da el crédito al gobierno por haber cerrado el paso a las interpretaciones de lo que serían dos graves errores en la historia de los gobiernos emanados del partido en el poder, pero también se pone en la balanza el hecho de que suman un episodio más a la larga lista de casos ligados al grupo político del tricolor.

La política mexicana no se puede entender sin la participación del PRI, de sus principales actores y de los líderes que ha dado dicho instituto durante las últimas ocho décadas en México; para bien o para mal, son los políticos que han encantado a la gente, que han hablado al oído a la Iglesia, que se han posicionado en la memoria y sentimientos de la población.

¿A quién reclamarle por los actos y acciones de la política mexicana?, ¿es acaso una situación establecida en sus documentos básicos o es quizá un mandato generacional que se debe asumir una vez llegado al poder?; nadie sabe realmente qué es lo que sucede con hombres como Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, o Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, quienes enfrentan acusaciones por delitos graves, por actos que no cualquier mexicano estaría en condiciones de realizar.

Nadie sabe para quien trabaja en nuestro país; y hoy a los que les toca sufrir es a quienes dieron su apoyo moral e incondicional a los nuevos villanos favoritos. La oposición a ellos, como buenos políticos que aprovechan la oportunidad, se van a dar vuelo sacando la mayor tajada posible del pastel que representa un voto, la voluntad popular reflejada en las urnas.

