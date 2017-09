¿Podemos regresar?

En Hidalgo 184 escuelas no reanudarán clases este lunes y aunque la mayoría de planteles (más de 8 mil 500), están en condiciones de hacerlo, la realidad es que ningún padre de familia estará al 100% tranquilo de dejar a sus hijos en las aulas.

No lo digo por la infraestructura con que cuenta la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo o por la capacidad y organización de maestros y trabajadores, sino por el hecho de que nadie puede asegurar a cabalidad que no pasará absolutamente nada, de aquí en adelante.

La realidad de México nos llama a estar prevenidos más que nunca, y es por ello que se pide la plena colaboración de padres de familia y asociaciones de padres en las escuelas, privadas y públicas, pues más que nunca deberemos estar inmersos en la formación y estancia del alumnado en Hidalgo.

¿Cuántos padres realmente conocen a los integrantes o representantes escolares, a las autoridades en escuelas de paga o del gobierno, a los supervisores, al delegado sindical, a quien debe responder por la Protección Civil en las escuelas?, la verdad es que no creo que la mayoría tenga completo conocimiento de lo anterior y es por ello que ahora las escuelas piden a los padres entrar de lleno al cuidado tanto de los colegios como de sus propios hijos.

El proceso educativo y de formación tendrá que adaptarse a partir de ahora a esta nueva dinámica en la que toda escuela dará prioridad a la integridad física –siempre lo hacen pero creo de aquí en adelante más- y al cuidado de los unos con los otros.

Las lamentables muertes de los sismos de septiembre en México y en especial las ocurridas al interior del Colegio Rébsamen en la capital del país marcarán un antes y un después al interior de las escuelas; ya no será suficiente un simulacro o una plan de PC. Se tiene que mantener una supervisión permanente de las condiciones físicas de cada escuela del país, prevenir la construcción de grandes estructuras en donde se desempeñen labores escolares, incluso como padres no fomentar el que un colegio sea o deba ser una obra faraónica de arquitectura, sino un sitio y un espacio seguro para nuestros hijos.

La calidad en la enseñanza está en las aulas, y ahora el primer paso para la protección de la vida también. Las maestros y maestros deberán redoblar esfuerzos para que la confianza vuelva a las familias que acuden con sus hijos a las escuelas.

No será fácil, no se descartan problemas y situaciones que salen de las manos de todos, pero con el apoyo docente y familiar se puede ir caminando poco a poco para una correcta rehabilitación de las cosas. Quienes regresan a clases este lunes y están en un tercer o cuarto piso, no deben temer más a que a la inacción. La solución está en la organización, en platicar sobre lo sucedido y poder abrir el diálogo con estudiantes y familiares.

