Pelea por candidaturas

La definición por las candidaturas a diputados federales de los partidos de oposición en Hidalgo está terminando por ser el colofón de una estrategia que sin quererlo (o así no lo han dejado ver) fue la de divide y vencerás.

Y es que muchos se cuestionaron por qué el PRI, el partido en el poder en Hidalgo desde siempre, había designado a sus aspirantes con tanta premura, sin dar tiempo al análisis y a la reflexión de la militancia y los grupos al interior para esta elección de julio de 2018.

La realidad es que, lo que parecía ser un movimiento muy anticipado y que dejaría en desventaja al tricolor, sobre todo expuesto a los ataques y a la guerra sucia electoral, resultó mejor de lo que se pensaba para el PRI y compañía.

El caso es que los demás partidos, los de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, así como el Partido del Trabajo y Morena, ya dejaron pasar el tiempo que debían aprovechar para comenzar a posicionar a sus mejores perfiles para la elección local a diputados del Congreso del estado, así como para legisladores federales y para el Senado.

La falta de aprovechamiento del tiempo en precampaña y ahora intercampaña ya provocó que tanto actores políticos de oposición como ciudadanos y asociaciones estén a punto de la ruptura en sus acuerdos previos al considerar que no se están evaluando de forma correcta a los aspirantes a las candidaturas.

Un ejemplo muy claro es Morena en Hidalgo. Mientras el tiempo transcurre y en el PRI-Verde y Panal se están mostrando los nombres y rostros de quienes van a contender para que permanezcan en el ideario colectivo, en el partido de Andrés Manuel López Obrador se están peleando y dando hasta con la cubeta en distritos como Ixmiquilpan, Huejutla y Tula.

El asunto es muy claro. Al no ser una fuerza plenamente identificada con la gente y cuyo arraigo todavía no es importante, cualquier personaje o perfil puede ingresar y ser evaluado para poder competir. Por eso, muchos de los que hoy son precandidatos, no cuentan ni con la fuerza ni con los recursos para poder ganarle al Frente del PAN y PRD o al propio PRI y sus aliados.

En Ixmiquilpan está el caso del edil Pascual Chárrez Pedraza quien afirma estar a un paso de la candidatura y de dejar la presidencia municipal, pero en su propio partido dicen que no es cierto y rechazan que esté participando.

En el PAN, otro ejemplo, el propio líder estatal Asael Hernández, envía a sus huestes a operar en contra de sus propios correligionarios en varias regiones y el más reciente caso se dio con la impugnación que hiciera Antonio Mota, el aspirante del Grupo Universidad, a la candidatura que registró Daniel Ludlow Kuri para el distrito 06 en Pachuca.

Son muchos los enredos entre la clase política de oposición, al grado que muchos se encuentran desanimados y con la intención de buscar más y mejores propuestas en otros lados.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com