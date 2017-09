El pájaro carpintero

:Que Los comerciantes que tradicionalmente vendían en las inmediaciones de la Iglesia de San Francisco en el Centro Histórico están molestos porque solo tendrán un día para ofrecer sus productos luego de la determinación de la presidencia municipal de Pachuca de autorizar únicamente 24 horas de puestos de tianguis y comercios callejeros en Parque Hidalgo; dicen que la culpa es del líder de la Foideh, Óscar El Perro Pelcastre por andarse pelando con las autoridades por órdenes de políticos de oposición al PAN en la capital. :Que Agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo frenaron a tres presuntos ladrones en su huida ayer por la tarde-noche en la zona de Pachuca y Mineral de la Reforma cuando salieron de una tienda en Plaza Tulipanes en donde amagaron y robaron al personal. El incidente provocó una persecución que terminó con la captura de los malhechores en el entronque de Téllez cuando pretendían escapar con rumbo a la Ciudad de México. :Que El diputado local Horacio Trejo Badillo propuso ayer nombrar como patrimonio cultural del estado a las cabalgatas, una práctica que fomenta el turismo, el deporte y la convivencia familiar, lo que fue bien recibido por sus pares legisladores quienes turnaron al asunto a la Comisión de Turismo del Congreso local; ahora se espera que el reconocimiento al caballo sea un hecho en el estado luego de que es un animal vital para el campo, la vida en las comunidades y la fiesta de la Charrería.

:Que Hablando del Congreso, en la sesión de ayer se presentó un acalorado debate entre diversas fracciones por lo que fue el proceso de entrevistas a los candidatos al Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; al final el tema pasó por mayoría de votos, sin embargo, muchos no quisieron entrarle de lleno al intercambio de ideas que es necesario dentro de todo parlamento y solo vimos a los gallos de siempre en tribuna entrarle con todo a los dimes y diretes.

Las perlas

“Este proceso de selección no se apegó a la ley en su artículo 18 y no se apegó también a la convocatoria pues de las organizaciones de la sociedad civil muchas de ellas no son especializadas en corrupción”

Gloria Romero

Diputada del PAN, sobre integración del Comité de Selección.

"Me extrañó la discusión de los legisladores porque entre los que nos entrevistaron habían personas de todas las corrientes políticas. Me llamó la atención que después tuvieran dudas cuando todo se ventiló en los medios”

Ricardo Rivera Barquín

Presidente de Coparmex, sobre integración del Comité de Selección

"En el gobierno de Hidalgo se pone especial interés en el apoyo a este sector, a través de los programas especialmente diseñados para ellos. Hay que despertar su fuerza como jóvenes para que tengan un futuro y se autoempleen”

Omar Fayad Meneses

Gobernador durante los festejos del XV Aniversario de la Politécnica de Tulancingo