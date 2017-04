Pachuca bicicletera

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Bicicleta en la capital hidalguense en donde vimos a todos los funcionarios públicos del estado, desde el propio gobernador Omar Fayad Meneses, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, secretarios, directores y burócratas enfundados en cascos y guantes, así como en sus respectivas bicicletas, para las clásicas rodadas por calles y avenidas para hacer un llamado al uso alternativo de medios para la movilidad.

Sin embargo, como cada año también ocurre, lo que queda claro es que sí se requiere de incrementar el uso de otro tipo de medios para trasladarse en la ciudad y la zona metropolitana, fuera del automóvil tradicional, taxis, e incluso el Tuzobús.

Para ello es necesaria una ruta especial para que puedan circular bicicletas en todo Pachuca. Ya se había comentado desde inicios de construcción del Tuzobús por ahí de 2013 y 2014 que podía ser una opción el diseñar un espacio paralelo o lateral al carril confinado del BRT para que también existieran traslados de norte a sur y de oriente a poniente sin el uso del servicio articulado.

Ayer, la alcaldesa Yolanda Tellería dio a conocer de manera oficial el programa municipal 'Pachuca en Bici', el cual viene a sustituir a 'Bici Capital' para hacer más accesible este medio de transporte a los habitantes de Pachuca; al preguntar cómo será su uso, simplemente se reducirá al cambio de imagen institucional y a la eliminación de algunos trámites para la inscripción y registro al mismo.

Uno de los grandes obstáculos que se tenían con "Bici Capital" desde la administración de Eleazar García Sánchez fue, primero que se debía desembolsar 365 pesos de un solo impacto para poder ser miembro del sistema; segundo, que debía registrar alguna tarjeta de crédito para poder tener un respaldo en caso de pérdida o robo de las bicicletas híbridas. Ahora, con los "cambios", se puede dar la cantidad sin la necesidad de tener tarjeta bancaria.

Incluso, Tellería dijo que dicha situación dificultaba a miles de pachuqueños la forma de adquirirlas como medio de transporte.

Ahora, habrá que ver cuántos se inscriben a "Pachuca en Bici", puesto que no se trata de pagar o no por un servicio municipal –que para estudiantes y adultos mayores sí es una carga- sino el buscar una herramienta que ayude a la movilidad y no a la recreación.

Y es que, de las colonias al sur de Pachuca, con dirección al Centro Histórico, no hay ninguna ruta para bicicletas y ni siquiera se permite a las que rentan que salgan del perímetro delimitado para poder acudir a otros sitios.

Sin el uso de la bicicleta como medio alternativo al transporte de poco o nada servirán las acciones para promover su uso y quedarán los eventos y ceremonias conmemorativas como solo un bonito recuerdo de administración en administración.

