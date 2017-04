Se suben al barco

Este día en Pachuca el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, firmará el Acuerdo de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento de México que, aseguran, podrán suscribir militantes de todos los partidos políticos, miembros de organizaciones sociales y ciudadanos.

Y literal, para tal “documento”, los integrantes de Morena prácticamente abren las puertas de su partido a ex dirigentes de institutos políticos, a ex diputados locales y federales, a líderes de organizaciones, sindicatos, a personajes estatales e incluso a investigadores y académicos.

Al más puro estilo obradorista, la táctica política empleada por más de una década de sumar adeptos de derecha, centro e izquierda y aglutinarlos en una sola expresión parece hoy más que nunca la única opción que tiene Morena para poder llegar con fortaleza al 2018.

Más allá de las engañosas encuestas que han mantenido al líder de Morena en los primeros puestos de las preferencias electorales y ciudadanas de cara a la elección presidencial, la estrategia de los operadores ex perredistas y ex priistas ahora con Obrador es el no confrontarse y no dividir a quienes comienzan a ser seducidos por el eterno candidato a Los Pinos.

Incluso, él mismo en extrañas actitudes se muestra incluyente con quienes lo han criticado y ha demostrado ya no ser aquel que en otrora tiempos incendiaba con sus discursos. Ahora, con años a cuestas que refleja en un cansado semblante, se muestra como alguien asertivo a casi todo. Como queriendo ser guiado y no ser guía.

El riesgo aquí –porque siempre hay nuevos riesgos de acuerdo a la circunstancias- es ahora que con brazos extendidos a quien se deje abrazar se puede perder el control de lo que se permite y lo que no; ya experimentó el PRD y el propio Obrador con el tema Ayotzinapa y José Luis Abarca donde al permitir que el ex edil de Iguala llegara al poder vía su instrucción y mando se terminó dejando a un criminal en la operación del poder político en un municipio del país.

Hoy no son los Abarcas, sino los pequeños líderes en cada región y estados a donde Morena está penetrando; el riesgo es que pueden ser muchos Abarcas los que lleguen al poder en 2018, cobijados por un AMLO cegado por la elección presidencial y que no solo restará importancia a los perfiles de sus candidatos en zonas que incluso ni se imagina que podría ocurrir una tragedia como la de los normalistas en 2014.

Por mientras en Hidalgo se subirán al barco pejista al menos un grupo político de ex candidatos independientes, un par de ex dirigentes de partidos, algunos ex integrantes del PRI, PAN y PRD, así como miembros de la CNTE y profesores; perfiles que no parecen ser de cuidado para los puestos de elección popular, pero por ahí se dice que podrían llegar personajes que ya han sido menospreciados por el electorado por la fama que les precede.

