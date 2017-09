Fue algo dramático, caótico, mortal... Once días después del sismo que sacudió a Oaxaca y Chiapas, de nuevo la pesadilla. Ahora más cerca que nunca. Cerca de las 13:00 horas de este martes 19 de septiembre de 2017, 32 años después del terremoto de 1985, el mismo día y en el mismo lugar.

Resta decir el saldo fatal, los videos en medios de comunicación y redes sociales hablan por sí solos y muestran la cara funesta de la tragedia.

Yo me encontraba en la oficina, de nueva cuenta como hace unos días, en reunión con mis compañeros y colegas. Andrea me dijo que estaba temblando y de inmediato reaccioné. Jorge, junto a mí, salió a paso acelerado y enseguida todos, uno tras otro abandonamos el edificio de Luis Donaldo Colosio 4619 en Pachuca.

Ahora sí se sintió feo, fue la mención recurrente. Yo en la banqueta, segundos después del sismo seguía sintiendo que todo se movía, que todo daba vueltas y que los autos transitaban más lento.

Todos nos mantuvimos herméticos, sin saber qué más hacer más que ponernos a salvo de inicio, pero con la incertidumbre de hablar con nuestros familiares, con los amigos, con los demás compañeros. Ahí comenzó la verdadera tragedia.

Hicieron contacto conmigo compañeros de Multimedios Laguna para su noticiario desde la ciudad de Torreón en Coahuila. Allá no sabían mucho de lo ocurrido más por lo que había en las redes. Aún sin saldo preliminar. Más tarde dimos cuenta de los más de 200 fallecidos entre ellos muchos niños que dejó el terremoto, nuestro 19-S, nuestra maldita realidad.

No hubo pensamiento en todo el martes que no fuera el del desasosiego, el del mal sabor de boca que terminó en tristeza y hasta mal humor; todo el día tuve jaqueca e incluso dormí en la tarde un par de horas pensando que todo sería mejor al despertar, pero la pesadilla continúa.

De destacar la labor humanitaria de los mexicanos, de los habitantes de la capital del país y estados vecinos, de Hidalgo, el estado que desde ayer mandó ambulancias y víveres, equipo médico y que puso a disposición helicópteros para las labores de rescate y rehabilitación en la CdMx. Morelos es la segunda entidad más devastada, también Estado de México.

No hay mucho por decir, pero sí por hacer. En las desgracias es dónde debemos demostrar la solidaridad y ayuda mutua para hacer de esta una mejor estancia y una sobrevivencia duradera; no se pueden prevenir los sismos, no se puede actuar en contra de la naturaleza, solamente se debe estar listo para poder actuar en caso de contingencia y permanecer en paz con uno mismo y con sus semejantes.

Si no lo ha hecho, es tiempo de que valore lo poco o mucho que tenemos y que nos rodea, los amigos, la familia, lo bueno y lo malo, reconsideremos nuestra existencia y agradezcamos que aún podemos dar cuenta de lo increíble que es vivir. A pesar de todo, a pesar de la pesadilla.

