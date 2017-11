Medio ambiente es prioridad

Dentro de los temas que comienzan a discutirse para poder destinar mayor cantidad de recursos a nivel estado, en Hidalgo, para el presupuesto del siguiente año destacan los de cajón: seguridad, salud, educación, todos los servicios básicos.

Sin embargo cobra importancia el Medio Ambiente, uno de los más grandes pendientes que se tiene en la administración y desarrollo de las políticas públicas tomando en cuenta que México ha sido uno de los países más activos para impulsar acuerdos que buscan combatir y reducir los efectos de cambio climático.

Ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados federales aprobaron un dictamen para reformar artículos de la Ley General de Cambio Climático con el fin de establecer que corresponde a los municipios gestionar, asignar y administrar recursos destinados a la ejecución de acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático.

De acuerdo con los legisladores hace falta una aplicación de políticas de mitigación y prácticas de adaptación con el fin de avanzar en el combate climático y sus efectos.

La Organización de las Naciones Unidas estima que para lograr un desarrollo sostenible se necesitan invertir entre 5 y 7 billones de dólares anuales, y buena parte de ese dinero debe servir para financiar la transición a una economía mundial baja en carbono y también resiliente.

Con esta modificación, informaron en San Lázaro, los municipios tendrán atribuciones para gestionar, asignar y administrar recursos que hoy quedan en manos de la Federación y ejecutar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.

Se busca, pues, mejorar la seguridad alimentaria, desarrollo rural, infraestructura, educación, ordenamiento territorial, residuos, protección civil e, inclusive, prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático.

El asunto es ahora, que en 2018 los presidentes municipales podrían no estar tan adentrados en el tema pues no solo es año electoral sino que no dispondrán de mucho presupuesto para mejoramiento de sus prácticas ambientales.

De inicio, en Hidalgo, se tiene el enorme reto de mejorar en el tema de la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos; un asunto que no termina por convencer a los funcionarios y sobre todo en el que no se quiere invertir dinero público sin antes no ver las posibilidades o explorar las opciones de convertirlo en un jugoso negocio.

El compromiso que como país tomó México ante los países de primer mundo que más trabajan en materia de medio ambiente podría verse empañado y sobre todo perder el posicionamiento que se tiene por la falta de recursos y acciones de los gobiernos locales para cuidar la ecología y el entorno natural.

