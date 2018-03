La huelga en la UAEH

En un hecho inusitado al mediodía de ayer estalló la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Impensable porque es la UAEH una institución que se ha caracterizado por ser más institucional que un partido político.

Por décadas ligada a un mismo grupo de amigos, ex compañeros de aulas, que forjaron su unión y lealtad bajo el acompañamiento de los políticos de hace 35 años, la Universidad vive uno de sus peores momentos en cuanto imagen pública y crisis interna.

El hecho de tener los mismos nombres y apellidos al frente de la toma de decisiones ya pasó factura y el tema de la huelga sólo es parte de los muchos problemas que tienen pendientes por resolver.

Al ser la máxima casa de estudios en la entidad, se entiende como algo negativo el que con tantos años al frente, los mismos, no hayan podido encontrar una forma alterna de hacer sustentable la operación universitaria. Es decir, llevan más de tres décadas practicando el mismo credo: pedirle a gobierno.

Bajo un argumento de ser una institución pública que depende de las políticas del estado, se anquilosaron aquellos que para alcanzar el éxito triunfaban en la negociación política, como si se tratase de una organización como Antorcha Campesina, la UNTA o la UFIC.

En la UAEH y me consta, hay capacidad en docencia, investigación y emprendimiento; se generan ingresos por cuotas a alumnos, exámenes de ingreso, uso de instalaciones, renta de espacios, transporte, servicio de gasolinería, comedor universitario (sí, el de las chelas) entre otras cosas que no son muy claras.

Por ende no se entiende el argumento que ayer dio el rector Adolfo Pontigo Loyola de no ceder a los acuerdos con los sindicatos de personal académico y trabajadores de la Universidad, de no tener recursos hasta no haber recibido dinero del gobierno estatal.

Esto es, los sindicatos reclaman mejoras salariales y de prestaciones, la Universidad dice no tener dinero, y entonces estalla una huelga en un momento político al máximo dentro de la institución. ¿Por qué? Porque están ligados a un partido político, porque su naturaleza y origen proviene de otro partido político, porque se vienen las candidaturas de un tercer partido al que quieren aliarse. Por todo eso, la imagen de la Universidad está deteriorada y sus líderes en lugar de buscar subsanarla se empecinan en hacer de esto un mecanismo de presión y autodefensa para la obtención de objetivos personales.

Veremos en qué acaba el tema de la huelga en la Universidad. Por lo mientras hoy no hay clases y los únicos afectados son los estudiantes y sus familias, los trabajadores y quienes viven de una u otra forma de la vida universitaria, desde choferes del transporte, taxistas, comerciantes, comidas económicas, papelerías y una cadena productiva que se detuvo gracias a que la Universidad no tiene dinero para los sindicatos.

