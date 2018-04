La pugna por Morena

El pleito político en Hidalgo parece un deporte tradicional, de esos que se han practicado por generaciones y cuyo gusto se hereda, comparte y enseña.

Para muestra hay que ver como el Grupo Universidad ha transgredido partidos políticos a nivel local desde hace más de una década sin que nadie pueda hacer algo. Si bien no representan la fuerza en votos o militancia que dicen tener, sí contaminan la vida interna y corrompen desde ideologías hasta acuerdos entre dirigencias, estructuras y coaliciones.

En su última aventura por las aguas tenebrosas de la política hidalguense destaca lo que hicieron en menos de 6 meses: destruir a Movimiento Ciudadano y colarse a Morena donde dividieron a consejeros e impusieron a candidatos a diputados locales.

Uno de ellos, la manzana de la discordia, el ex presidente municipal de Apan, Rafael Gárnica Alonso, un fiel discípulo del Grupo Universidad y quien ha jugado siempre desde posiciones estratégicas como las Redes Ciudadanas, la Fundación Hidalguense, y ha sido candidato de Movimiento Ciudadano y ahora de Morena, parece ser también quien provocó, por su incursión a las listas de candidatos a diputados locales, que muchos rompieran con el partido de AMLO en Hidalgo.

Hay que recordar que buena parte de la fuerza que adquiere Morena para este proceso electoral proviene de las bases magisteriales del Altiplano, de los ex aliancistas, ex priistas y ex panistas de la zona, donde al parecer dejarán sin apoyo a los candidatos universitarios, aunque sean de Morena.

Y no solo en el Altiplano, en Pachuca, en Tulancingo, en la región de Tula, muchas zonas donde Morena consiguió penetrar de forma pulcra, ahora no tienen todas consigo, lo que da mucho a pensar, sobre si este asunto es por alcanzar el poder por el arrastre que pueda obtenerse vía AMLO en las votaciones del 1 de julio, o todo lo contrario, desgastar y provocar la caída en las votaciones de quienes al momento lucen como punteros de las encuestas y virtuales ganadores.

Morena dejó de ser un partido chico y del montón en Hidalgo y ahora pasó a convertirse en objeto del deseo de muchos, por ende, en arena de batallas que mantienen en pugna a todos los que convergen en estas elecciones en dicha ala de la política estatal.

De inicio, las candidaturas que fueron previamente anunciadas ya fueron impugnadas por consejeros estatales. Ahora, mientras pierden tiempo valioso en campaña, los militantes de Morena estarán en tribunales, conferencias de prensa, y reuniones en su sede local. En tanto, los demás partidos y sus abanderados, tomarán la delantera en la búsqueda de ganar espacios para el Congreso local.

Hoy se espera la visita de Gonzalo López Beltrán, hijo de AMLO, a Mineral de la Reforma donde sostendrá una reunión con el Grupo Universidad y militantes de Morena. ¿Sabrá de todo el contexto y a dónde se va a meter?

eduardogonzalez.lopez@milenio.com