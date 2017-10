Guadarrama manda en el PRD

Este día se tiene planeado dar inicio al proceso de renovación dentro del PRD de Hidalgo donde se espera que el actual dirigente, Ramón Flores Reyes, presente su solicitud para separarse de la presidencia del partido luego de tres años de altibajos.

Muchos pensarían, como su servidor escribió ayer en este espacio, que se trata de un momento idóneo y estratégico para reposicionar al sol azteca en la entidad y sus municipios; sin embargo poco o nada habrá de pasar luego de que se supiera que no participarán los allegados al senador Isidro Pedraza Chávez, quien ni siquiera estarán en la sede estatal en Pachuca.

Ante ello queda libre el camino de nueva cuenta para que las corrientes del profesor José Guadarrama Márquez se turnen la estafeta y dicen que el que estará asumiendo de forma interina será Gustavo Cortés Bravo, quien se desempeña como secretario de Finanzas del comité perredista.

Al ser parte de la actual dirigencia, sobra decir que es de los alfiles del Frente Democrático Hidalguense, la organización del profesor Guadarrama que mueve los hilos del PRD en la entidad, ya que además de compartir la profesión y camino normalista del Mexe, no está peleado con sectores como la Coduc, la propia UFIC o cualquiera de las tribus que se disputan el partido.

Quienes no estarán en el evento, pactado en un salón de eventos de la ciudad de Pachuca a las 16:00 horas, lo harán en la región de Tula-Tepeji donde el senador Isidro Pedraza y sus partidarios estarán realizando un evento del Frente Amplio Democrático con miras a la alianza de oposición para 2018.

¿Qué pasará entonces con el PRD en Hidalgo?, se analiza un escenario en donde una vez concluida la toma de protesta de quien estará el frente de la nueva dirigencia, quienes se oponen a ella den paso a la impugnación ante las instancias correspondientes tanto en su instituto político como en los tribunales electorales.

Con el cambio no se sabe a ciencia cierta cómo quedará acomodado el PRD en los municipios, y solo resta esperar a que de nueva cuenta el ganador de las carteras y posiciones al interior sea el profesor Guadarrama quien se vuelve a imponer dentro del partido.

Lo que sí deben reconocer los perredistas de Hidalgo es que es gracias al ex senador de Jacala que muchos han alcanzado posiciones como diputados federales, locales, presidentes municipales y espacios dentro del comité estatal y actualmente es él quien trae la verdadera organización de cuadros al interior, de operación logística y de estrategia política para los momentos de toma de decisión.

El senador Isidro Pedraza tendrá que redoblar esfuerzos y buscar tumbar en la mesa lo que no podrá hacer este viernes, pues al no acudir junto a sus seguidores no estará avalando lo que se determine o decida en el futuro inmediato del partido que puede ser la gran sorpresa para las elecciones venideras, o de plano, la confirmación de la debacle y fin de lo que fue el proyecto de la izquierda mexicana del siglo pasado.

