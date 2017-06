¿Funcionará combate a la corrupción?

Por décadas el tema de la corrupción se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del sistema político mexicano, al grado de considerarse en la actualidad el mayor de los problemas a enfrentar dentro de la administración pública.

Y es que a raíz de escándalos de personajes de todos los niveles y de revelaciones por fraudes, desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito de miembros de la clase política, los niveles de descrédito y falta de confianza de la ciudadanía son más altos que nunca.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el saldo de la corrupción por años ya dio como resultado la llamada "insatisfacción con la democracia", en donde sólo 37% apoya al sistema que nos rige y gobierna; donde sólo 27% se encuentra satisfecho en el país y donde 9 de cada 10 mexicanos no confía en los políticos.

Lo anterior desencadena una problemática aún mayor al no sentir una verdadera representación de parte de los ciudadanos para con las autoridades; es decir, no hay fortaleza en la imagen institucional que debe de garantizar no solo el ser o parecer sino el demostrar que existen condiciones de gobernabilidad.

Con todo esto tendrá que lidiar el Sistema Nacional Anticorrupción que entrará en funciones el próximo 19 de julio y que dará a paso a que en cada estado se cuente con una oficina local de combate a este flagelo.

En la semana que concluye fue presentado a nivel nacional el Sistema Nacional Anticorrupción. La presidenta del Órgano, Jaqueline Peschard Mariscal, informó que contará con un presupuesto de 436 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2017-2018, con 117 vacantes, sin fiscal, ni inmueble establecido, dando inicio el próximo 19 de julio.

Diversos actores políticos se han pronunciado al respecto en días previos, en donde se coincide en algo: el Sistema Nacional Anticorrupción está en riesgo por la falta de acuerdos en torno a la designación del fiscal responsable.

El sector empresarial no se ha quedado atrás y el líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, pidió a legisladores desatorar la elección del fiscal anticorrupción, sobre todo porque "a juzgar por la falta de resultados parecería que algunos senadores han privilegiado sus visiones partidistas, sobre el interés general de la nación", dijo apenas ayer el representante de la IP.

En Hidalgo el asunto parece ir caminando con la misma tónica nacional, ya que aunque hay avances en la conformación de las leyes, en las reformas y adecuaciones, así como en el andamiaje jurídico –casi lo mismo- no existe señal alguna de querer buscar a un fiscal para el encargo. Al menos no un fiscal ajeno a la clase política actual.

En el Congreso estatal confían en tener todo listo para antes del 19 de julio, pero la realidad es que sin recursos asignados, sin titular y sin un futuro concreto, el combate a la corrupción también será algo que dará mucho de qué hablar en lo que resta del año.

