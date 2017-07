Farsa o frente político

¿Servirá un frente amplio de partidos de oposición para 2018 tanto en Hidalgo como en el país?, la pregunta es así de directa porque los tiempos ameritan que los dirigentes políticos tomen en serio el escenario que se viene para la elección del siguiente año.

Por un lado, es más evidente la intención –cada vez más fuerte- de los partidos opositores (en tiempos de votación) al PRI de coaligarse de alguna forma para poder buscar el triunfo tanto para la Presidencia como en las Cámara de Diputados y el Senado.

Ayer se pronunciaron tanto Miguel Ángel Mancera como Graco Ramírez sobre el tema en donde coincidieron que un gobierno de coalición permitirá un México plural que modificará las instituciones. Es decir, ya se habla incluso en términos de refundación de todo aquello que por décadas ha dejado el sistema político mexicano, encabezado por el PRI.

Los perredistas parecen ser los más animados con el asunto de poder conformar un equipo de todos contra el tricolor, puesto que también son realistas y se saben cómodos y bien ubicados en su tradicional segundo-tercer sitio de cada seis años en las urnas para las presidenciales.

En tanto Acción Nacional y sus liderazgos parecen ser más cauteloso con el tema de conformar una alianza o frente amplio pues no desean condicionar sus candidaturas a las propuestas que quiera hacer algún otro partido de cara al siguiente año.

De entrada solo es su líder nacional Ricardo Anaya quien grita a los cuatro vientos que un frente amplio busca un futuro próspero para el país y reitera que no solo buscan sacar al PRI de Los Pinos.

Como sea, el tema ya está más que abierto y los partidos políticos en los estados deben comenzar a labrar su propio camino de acuerdo a los designios de sus comités nacionales; sería impensable que si a nivel país se unen PAN y PRD, en entidades como Hidalgo no lo hagan.

Lo digo porque ya ocurrió en 2010 en el estado que aún siendo un ordenamiento nacional para ambos partidos en el estado, las trabas y recovecos que pusieron sus dirigentes estatales denotó que no solo no querían aliarse para la gubernatura sino que no apoyarían el proyecto ni a sus participantes.

De darse un escenario similar, tanto perredistas como panistas, más lo que se sumen, tendrán que poner de nuevo sus barbas a remojar porque tendrán que aceptar candidatos tanto de un color como de otro y apoyarlos no solo moralmente sino económicamente y con recursos humanos.

Es aquí donde podemos cuestionar la intención de conformar una alianza contra el PRI. ¿Realmente servirá o solo es para poder ganar a como dé lugar? ¿Existe un verdadero plan de trabajo y gobierno para dichos proyectos conjuntos?, pues ya probamos alcaldías de la misma fórmula donde no salieron las cosas del todo bien.

