Los primeros números después del primer debate presidencial serán siempre los más importantes toda vez que marcan una ruta a lo que representa siempre, a mediados de una campaña –con mayor importancia la de una a Los Pinos- el inicio de la tendencia final del camino a las urnas.

Por ello no se sorprendan de que cambien de manera drásticas los números de la elección en estas horas posteriores a lo que fue el primer debate de candidatos a la Presidencia.

Pese a que todos se dieron como ganadores vía sus equipos, o bien, nadie se proclamó como el gran vencedor, será la medición después del encuentro de anoche la que defina muchos de los temas e intenciones dentro de los cuartos de guerra de cada abanderado.

Primero. El resultado de las siguientes encuestas no será para nada el definitivo. Segundo. Sí influirá en quienes todavía no se deciden. Tercero. Sí hubo ganador y perdedores para el electorado después del debate; quien no lo quiera ver a sí se está engañando.

Los elementos antes mencionados son los ingredientes perfectos para medir y evaluar el momento en que se encuentran los candidatos y sus campañas, hasta que se de el segundo y tercer encuentro entre los mismos aspirantes a la Presidencia.

De lo rescatable: el formato y nuevo estilo para un debate de candidatos a puestos de elección popular, mismo que podrá ser replicado en los estados para elecciones como a gobernador, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales.

Otro punto importante es la actuación del INE, que por primera ocasión en muchos años pasa a segundo plano en protagonismo y polémica y todo se centra en los candidatos y las encuestas.

Muchos analistas calificaron este episodio de las campañas como el verdadero banderazo de salida pues hay que recordar que falta que termine este mes, todo mayo y todo junio, para llegar a las urnas y votar por nuevo mandatario nacional.

Si en tres semanas de iniciadas las campañas los ánimos están como están, no quiero imaginar como será medida la participación de los candidatos terminado el tercer debate.

En cuanto a los personajes, más allá del todos contra AMLO, los resultados de las mediciones darán muchas pistas de cómo se irá perfilando el final del camino electoral, donde si no cambian los números y al contrario crecen los bonos del puntero, estamos ante una tendencia y una elección terminada.

Sin embargo, es poco probable y lo más seguro es que todo termine entre dos, con un final como de película de 2006, donde el cierre del último debate puede modificar de tajo los resultados y de ahí la importancia de considerar la herramienta democrática como vital y necesaria de aquí en adelante.

Antes de cerrar edición, me enteré que de las primeras mediciones, sino es que ya están circulando, estará la de ¿quién ganó el debate?, por lo que no se sorprenda si le preguntan o encuestan en Facebook, Twitter o vía celular.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com