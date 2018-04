Debate tras bambalinas

Ayer por la noche y parte de la madrugada los senadores continuaban con el debate para aprobar la Ley General de Comunicación Social que regula el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en materia de Propaganda Gubernamental.

El asunto ha venido cobrando mucha importancia debido a que “en cumplimiento de la sentencia recaída al expediente número 1359/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución”.

Sin embargo, tanto el tema en su génesis como la explicación de los términos, ni el debate necesario para entenderla, ha sido llevado a lo terrenal, siendo que implica conceptos tan vitales como la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación.

El senador por Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez, subió a la tribuna ya de madrugada para argumentar que no se estaban oponiendo al espíritu de la ley ni al ordenamiento dela Suprema Corte para poder dar paso a la regulación antes mencionada; sin embargo, dejó en claro que sin la apertura requerida, se corre el riesgo de caer en una simulación.

De acuerdo a Pedraza, se quiere regular el aspecto de la propaganda gubernamental y desde diputados hasta senadores están confundiendo el concepto con comunicación social. “Es una forma tan encontrada como nos quieren presentar una ley que no cumple con estas especificaciones y luego dicen que las cosas están al revés. Es una simulación que permite la discrecionalidad, concentra en la Secretaría de Gobernación el control de la comunicación social”, expresó.

Según su participación, la iniciativa que avalaron en San Lázaro se aleja del principio que dice que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos, o de orientación social, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En los gobiernos de los estados se replica la misma deformación, acusó el senador hidalguense.

Quizá no sea todo cierto lo que dice Pedraza, pero de que no se tocaron temas que tienen que ver con la relación estado-medios, eso es cierto. También, que no se dijo a plenitud cómo es que se estará concentrando desde Gobernación el cúmulo de informaciones que deberán ser difundidas, la periodicidad, los mecanismos, las formas, la transparencia, y muchas cuestiones que quedarán posiblemente en el aire por sacar un ordenamiento de la Corte para evitar ser sancionados.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com