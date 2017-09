Hidalgo es un estado que se ha modernizado en la contención de riesgos y prevención de desastres. No hace falta recordar que fue uno de los estados con saldo blanco en la zona del Centro del país, y en particular en la parte del Valle de México, que no reportó fallecimientos ras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Por décadas la entidad tuvo en los momentos de tragedias y desgracias, producto de fenómenos de la naturaleza, que asumir proceso de aprendizaje y producir estrategias de Protección Civil. Cada tormenta, huracanes, deslizamiento de tierra y todo lo que ha afectado a Hidalgo en los últimos años ha sido parte de este paso a paso para poder tener mecanismos de actuación pronta para la población en riesgo.

Se sabe que ante la naturaleza poco se puede hacer, pero de acuerdo a los protocolos instrumentados sí es mayor el porcentaje de salir bien librados. Así lo hicieron en Tulancingo durante las lluvias del huracán Dean en 2007, o la inundación en la misma ciudad en 1999, o los derrumbes de puentes en comunidades de la Sierra y la Huasteca.

Las lluvias en Pachuca que dejaban colapsado Felipe Ángeles y la salida a la Ciudad de México; las casas anegadas en Tizayuca, y muchos otros episodios de los que se ha aprendido a actuar en épocas de crisis.

Lo digo porque después del sismo del 19 de septiembre Hidalgo no se ha relajado; veo gente comprometida que revisa estructuras escolares, negocios, monumentos históricos, oficinas de gobierno, empresas: sociedad y autoridades haciendo una labor conjunta, recaudando víveres para los damnificados, solidarizándose.

Justo unas semanas antes de los sismos de septiembre se presentó el Plan Familia de Protección Civil, una herramienta nunca antes planteada para tener una guía en casa de cómo actuar ante desastres naturales. Leerla, conocerla y tenerla a la mano puede salvar la vida de nuestras familias, vecinos y amigos.

Las épocas en que Pachuca era la ciudad que no sentía los temblores terminó. Incluso se siguen revisando puentes como ayer en Río de las Avenidas donde personal de Obras Públicas y PC del estado acudieron ante la inquietud de habitantes que observan una conexión fuera de su lugar.

Lo mismo con empresas. Ayer la Secretaría de Gobierno instaló un módulo para la atención de los habitantes de Tizayuca derivado de la explosión de contenedores con sustancias químicas ocurrido el pasado 13 de septiembre en la localidad de Tepojaco.

Vaya, son muchos los ejemplos, pero en todos el mismo resultado. No hay daños fatales en vidas hidalguenses desde hace un buen tiempo, lo que indica que la población ha tomado en serio el rol del autocuidado y las autoridades el de responder a tiempo ante cualquier emergencia.

