Un Congreso vital

La elección en Hidalgo ya muestra muchos matices, pues por donde se le vea, no solo será algo trascendental el hecho de aportar votos para el camino presidencial y para la conformación del Congreso de la Unión; a nivel local, se definirá un tema que puede marcar el rumbo de las acciones para el resto del actual sexenio.

La elección del Congreso del Estado es ya una de las más importantes renovaciones de poderes que se ha dado en la historia moderna de Hidalgo. ¿Las causas?, ante el panorama nacional donde el PRI puede perder la mayoría de las elecciones y quizá –porque en este momento así es el reflejo del sentido de la votación- la Presidencia, los estados buscarán blindarse y reforzar sus estrategias políticas para no quedar a la deriva con quien podría llegar a Los Pinos.

En el caso de Hidalgo, el nuevo Congreso que entre en funciones en septiembre de 2018 será el que marque la pauta para temas como las reformas de leyes locales, la atracción de inversiones, el endurecimiento en sanciones, el debate para temas como la legalización del aborto, el uso de drogas medicinales, la prohibición de corridas de toros, la regulación de giros negros, y hasta la sucesión gubernamental.

Parte de ello lo confirma la designación de los candidatos plurinominales del PRI que rindieron protesta ayer en la sede estatal del tricolor en Pachuca.

Del sitio uno al cuatro, que pueden calificarse como los "seguros", vemos perfiles plenamente identificados con el trabajo actual de la administración estatal, por lo que al llegar a la Cámara local serían las piezas idóneas para darle continuidad a las políticas públicas hidalguenses.

Los tres primeros sitios de la lista priista los ocupan Julio Manuel Valera Piedras, ex director General de Atención y Operación del Programa Prospera del gobierno federal, ex delegado en Hidalgo de la SEP y gente muy cercana al primer círculo estatal.

Le sigue María Luisa Pérez Perusquía, diputada local y actual presienta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado quien buscará la reelección; y finalmente en tercer puesto Iram Zúñiga Pérez, ex secretario técnico de la Oficina del Gobernador, ex asesor, abogado y gente también de todas las confianzas del Ejecutivo local.

La lista la completan Regina Meneses Zarco de Zempoala (de donde es oriundo el gobernador), y Levi Leines Rodríguez, secretario particular del presidente estatal del PRI. Quizá no lleguen todos, pero los aquí mencionados tienen amplias posibilidades, por no decir que es casi seguro que estarán en la siguiente Legislatura por el simple hecho del porcentaje natural, voto duro, con que cuenta el tricolor.

El siguiente Congreso es vital para el buen tránsito de las acciones y programas que se realicen en Hidalgo; si se busca no depender del gobierno federal, no estar supeditados ni padecer las de Caín, la apuesta por mantener pequeños espacios de poder en los estados parece ser la estrategia a seguir por el PRI.

