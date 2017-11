‘Machetazo’ a carne de caballo

Ayer circuló en redes sociales y medios electrónicos la noticia del estudio que solicitó la organización Humane Society International (protectora de animales) a investigadores de la UNAM para detectar la venta de carne de caballo en México.

Para tales efectos se seleccionaron aleatoriamente distintos puntos del país donde se compararía la calidad y componentes de la carne que se expende en mercados y centros de abasto bajo el argumento de que es res.

Los resultados fueron reveladores en el sentido de que una de las ciudades seleccionadas fue nada más y nada menos que Pachuca, donde se revisaron 34 muestras de diferentes sitios como mercados, cocinas económicas, carnicerías, taquerías y hasta negocios de pastes.

La noticia no es tan relevante si se toma en cuenta que llevamos generaciones consumiendo productos de los que sabemos poco o nada. El asunto redunda en dos cosas: una protectora internacional de animales quiere que se deje de matar a los caballos indiscriminadamente para ser vendidos como alimento.

Lo segundo, el abuso clásico del mercader azteca que escudado en su oficio y aprovechándose de la necesidad y hambre del pueblo hace dinero; es decir, venden caballo a precio de res.

El estudio indica que en Pachuca se tuvieron alrededor de 12% de muestras positivas, lo que quiere decir que poco más de 1 de cada 10 pedazos de carne de res que se consumen en la Bella Airosa es de equino (yo creo que son más).

Y es que, quien haya caminado, comido, vivido, degustado y sentido los olores, colores y sabores del Centro Histórico de Pachuca sabe a lo que me refiero. Comer en los mercados, comprar de vez en vez una garnacha en la carnicería de los portales de Plaza Constitución, o ir a los tacos del fondo del Miguel Hidalgo como deporte de alto riesgo, en ocasiones de quincena, a los especiales con queso y "bistec" que ahora ya están también en los portales de la Plaza Juárez.

El asunto sería ver que problemas para la salud de la población podría traer no el comer carne de caballo sino que ésta pudiera traer algunos componentes adicionales –se habla del clembuterol- con la finalidad de pasar desapercibida por el consumidor.

El estudio únicamente analizó muestras para detectar la presencia de clembuterol, pero otras sustancias tóxicas pueden haber estado presentes, aclara la organización animalista.

Aquí sí es trabajo para las autoridades de la Secretaría de Salud indagar qué tanta carne de caballo se consume en Hidalgo y qué calidad presenta.

Algunos datos de llamar la atención son: la condición sanitaria del 55% de los establecimientos en Pachuca es de regular a mala. La principal razón de los comerciantes entrevistados para no vender carne de caballo no es por salud sino porque no les interesa. Sobre si les gustaría ofertar carne de caballo un 5% dijo que sí, el resto no contestó o no le interesa el tema. Un buen tema para seguir debatiendo.

