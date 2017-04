Apoyo al turismo

Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa se pone a prueba una vez más el potencial turístico de la entidad donde todos sabemos que se destaca a nivel nacional por sus balnearios y sitios ecoturísticos, así como por sus destinos de montaña con paisajes y espacios para el descanso.

Sin embargo, a siete meses del inicio de la gestión del gobernador Omar Fayad Meneses, la Secretaría de Turismo –una de las que se reconfiguraron- se mantiene en cierto impasse cuando debería de ser uno de los principales motores del desarrollo económico y la inversión.

Contrario a lo que se ha presentado en cuestiones comerciales y empresariales con atracción de capital privado, inauguración de plantas industriales, la ensambladora asiática, el proyecto de Explanda y más, el sector turístico aún está a la espera de ese gran plan sexenal en la materia.

¿Cómo hacer que esto suceda?, la Secretaría de Turismo no es más que un espacio facilitador de planes y proyectos para que sean echados a andar. No es una oficina de atención a la ciudadanía en general para servicios básicos, tampoco atiende educación pública, ni siquiera ya a los aspectos culturales de los pueblos que también son atractivos del turismo.

¿Entonces que hacen en Turismo?, hace unos días y aprovechando que serían vacaciones de Semana Santa me enteré de un evento que parecía muy atractivo en Pachuca. El famoso "Dinner in the sky" que no es más que el émulo de lo que ocurre en la zona arqueológica de Teotihuacan y en otros sitios como Puerto Vallarta y Querétaro donde elevan a comensales en una plataforma para observar aspectos únicos y degustar platillos desde una altura de 45 metros.

Hasta donde pude conocer el plan, este estaba ofertado para esta semana en la explanada del pisal monumental del Parque David Ben Gurión; sin embargo cuando busqué adquirir boletos me sorprendió que me dijeran que se cancelaba el evento por falta de permisos de Turismo y Protección Civil.

¿Por qué en otros sitios se realiza y aquí no?, la verdad no me pudieron responder mis dudas, pero entiendo que si un servicio que se oferta en sitios como Teotihuacán no se realiza en Pachuca no es por la logística o la seguridad.

Me parece que se deja ir una buena oportunidad puesto que al buscar más referencias turísticas encuentro las mismas de cada año: balnearios, corredor de la montaña y pueblos mágicos.

Encuentro, de igual forma, interesante el hecho de que el gobernador mencionó hace no mucho que una de las rutas para el desarrollo de Hidalgo es el emprendimiento y me parece que en el Turismo se debe permitir que proyectos e ideas de empresarios locales y foráneos se puedan llevar a cabo para poder tener un abanico de opciones para los paseantes y hacer del ramo una fortaleza, así como lo es ya el desarrollo económico e industrial.

