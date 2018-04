Aeropuerto cerca de Hidalgo

El tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue siendo el tema principal de las campañas presidenciales, y parece que seguirá siendo al menos hasta el primer debate a celebrarse el próximo domingo la capital del país.

La polémica comenzó previo al inicio de las campañas, en marzo pasado, cuando el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” dijo que para resolver el problema de saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía en el Estado de México, asegurando que no se cerrarán dos aeropuertos por interferencia aérea y se ahorrarán cerca de 140 mil millones de pesos.

De inmediato el gobierno federal respondió a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien afirmó que la propuesta de AMLO cuesta 200 mil millones de pesos tan sólo para la compra de terrenos, mientras que el actual con todo el proyecto, 189 mil millones de pesos.

Ruiz Esparza mencionó que si se quiere que la base militar de Santa Lucía opere como terminal aérea se tiene que contar con 5 mil hectáreas (mismas que tiene el proyecto que ya se construye), por lo que se tendría que adquirir tierra.

Lo anterior me trajo de inmediato el recuerdo del tema del mismo proyecto del aeropuerto, pero que sería construido en Hidalgo. Y es que, aunque no es el estado sino el vecino Estado de México, la de Santa Lucía sería como la terminal que nunca se tuvo para los hidalguenses.

Hay que recordar que en su campaña en 2012 el entonces candidato a presidente Enrique Peña Nieto anunció la posible construcción de un nuevo aeropuerto en Tizayuca. Un año después durante su primer informe reiteró la obra e incluso dijo que se emplearían 900 hectáreas adquiridas durante la administración del entonces gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Núñez Soto.

Al final ni aeropuerto, ni refinería, ni nada para Hidalgo; y el famoso NAIM terminó donde empezó hace más de 10 años a ser concebido, en Texcoco, en las inmediaciones de lo que el antiguo lago y en donde se formó la leyenda de la defensa de la tierra y San Salvador Atenco.

Como sea, ahorita México no tiene NAIM y ningún mexicano está en la quiebra por ello; al contrario, el uso encarecido de la aviación en nuestro país cada vez se reduce a una minoría que es la que se mueve en dichos transportes, los demás, la mayoría, lo hacen vía terrestre o no lo hacen.

Por eso el tema del aeropuerto y López Obrador se me hace un asunto burdo y de difícil digestión por lo que podría no salirle la estrategia a quienes intentan desprestigiar al puntero en las encuestas ya que, como todos hemos visto, si el domingo sale AMLO bien librado y no lo hacen bajar, será demasiado tarde cualquier argumento en su contra para que éste llegue a Los Pinos.

De ser así, a Hidalgo le estaría haciendo justicia la revolución a más de una década de distancia con el aeropuerto no dentro, pero sí muy cerca, cerquita del estado.

