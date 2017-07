Aciertos legislativos

Las diputadas y diputados del Congreso de Hidalgo concluyeron la aprobación de las leyes secundarias para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción luego de semanas de análisis y discusión en comisiones legislativas para ayer aprobar el proceso normativo y jurídico que dará a paso a la puesta en marcha de dicha herramienta de combate a la impunidad en el servicio público y los gobiernos en Hidalgo.

Previo al plazo federal fijado para el 18 de julio, los integrantes del Congreso local completaron el proceso por el cual estaban llamados a realizar un trabajo de altura respecto a la modificación de leyes vigentes, así como para la creación de nuevas disposiciones y un ordenamiento único para la historia de la entidad.

Se sabe que de no existir casos de corrupción en la administración pública no habría la necesidad de crear mecanismos para castigar a los servidores; incluso, queda el pendiente del tema del fuero para agilizar los procedimientos del nuevo sistema puesto que de nada servirá comenzar denuncias que no prosperarán del todo (ver caso Eva Cadena de Morena en Veracruz).

Aún así es de resaltar la labor de los diputados locales quienes informaron que el Sistema Estatal Anticorrupción girará en torno a diez principios entre los que destacan la transparencia y rendición de cuentas, el control de la discrecionalidad de los servidores públicos; así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Dentro de los principales cambios a leyes estatales también es de resaltar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública donde se revisará el contenido de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos a través de investigaciones o auditorías que verifiquen la evolución del patrimonio.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado que crea el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual sustituye al Tribunal Fiscal Administrativo de la entidad y que tendrá más herramientas para poder sancionar a quienes cometan actos de corrupción. Se expidió la ley del mismo Tribunal en la que se regula el procedimiento en los juicios fiscales y administrativos que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa y se susciten entre particulares y autoridades estatales.

Otro reforma fue la de la Ley Orgánica del Ministerio Público donde se establecen los requisitos para ser titulares de las fiscalías especializadas así como su procedimiento para elección de los cargos. Además, se establecieron las facultades del procurador en relación al Sistema Estatal Anticorrupción, así como el procedimiento a las ausencias temporales o definitivas de los fiscales especializados.

Sin lugar a dudas, lo hecho por los diputados representa parte de la nueva política implementada en el estado por el gobernador, donde se comienza a evaluar en base a indicadores y resultados, que esperemos, sirvan y para mucho a Hidalgo.

