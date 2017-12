Año para el olvido

Cerramos el año peor de como empezamos. La incertidumbre social y política se ha trasladado a todos los ámbitos de la vida nacional e incluso la economía que parecía haberse estancado –para bien- está mostrando signos de debilidad y temores que presagian un futuro inmediato desalentador.

No lo digo porque vaya a explotar el planeta o porque se nos venga encima una elección presidencial. No, para nada. La verdad es que al recapitular lo más importante de este año (cuestión habitual en quienes nos dedicamos al periodismo) me doy cuenta que el famoso "año de la patria" no solo nunca llegó sino que cerramos con pocas posibilidades de éxito para 2018.

Recuerdo que como regalo de Reyes Magos se nos dio a los mexicanos el incremento al precio de las gasolinas y diésel, lo que provocó una serie de protestas en todo el país, comenzando los famoso saqueos que dieron la vuelta al mundo y donde se veían escenas de niños, adultos, personas armadas y hasta perros, que entraban a tiendas y se llevaban cosas, enceres, comida; la gente en enero pasado –hay que hacer memoria- se robó el combustible de las gasolineras, así, sin más ni más.

Comenzó la venta ilegal del hidrocarburo al por mayor, como nunca antes, en todo el territorio pero más en el Centro, en donde estamos, entre Hidalgo, Puebla, el Edomex, Tlaxcala y obviamente la Ciudad de México.

En Hidalgo las cosas terminaron mal con las protestas por el gasolinazo. Dos jóvenes muertos quienes cumplirán un año sin justicia para sus familias, y un conflicto que recrudeció en las calles y ahora mantiene a una población dividida.

Iniciamos 2017 con el dólar por encima de los 20 pesos, hoy lo cerramos exactamente igual. Hubo días en que se mantuvo casi en los 23 o 24 pesos por dólar. La realidad es que nunca habíamos estado tan depreciados como lo estamos hoy, a punto de terminar un 2017 fatídico en muchos aspectos.

Que hubo avances en creación de empleos, en atracción de inversiones, en llegada de empresas, en turismo, en las reformas estructurales (que sirvieron para que tengamos gasolineras de diferentes marcas... al mismo precio), todo es creíble y palpable. Pero México es tan vasto y sus problemas son tan grandes, que no vemos las cosas como las ven las autoridades –altura de miras le llaman-.

Hoy, cerramos un año en donde no solo se dio la estocada final de un sexenio que será recordado como pocos, polémico, de enormes brechas y divisiones, con grupos al interior que buscaron el poder a toda costa, con cosas, muchas cosas realizadas, pero muchas más que se dejaron de hacer.

Como dicen los propios partidos políticos hoy que buscan la simpatía de la gente: se debe ser autocrítico, se deben evaluar las cosas y saber decir que, al menos, 2017, no fue un buen año para el país.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com