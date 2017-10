¿Por qué tanta saña queda impune?

Dos mujeres ejecutadas a golpes en su domicilio. Fue el encabezado de una de las tantas notas que tiñen de rojo todos los días los periódicos y los noticieros de radio y televisión del Estado de México. Es increíble que ante la brutalidad con la que actúa la delincuencia en sus actos como asalto y secuestros –por citar algunos de tantos delitos- las autoridades no hagan por detener esta situación.Me impacto el enterarme de que dos mujeres una de 90 años y otra de 70, fueron ultimadas a golpes en el interior de su domicilio por bestias humanas que ingresaron al inmueble para robarles unos cuántos pesos y cosas de valor. De igual forma me conmovió el secuestro y ejecución de dos jóvenes con futuros prometedores o el asesinato y violación de una chica de 15 años que su único erro fue tomar un autobús de pasajeros a la hora y lugar equivocados.Es triste escuchar y leer que este eventos son el pan nuestro de cada día en cualquier zona de la ciudad o del Estado de México, sin importar ya el status de las colonias, la delincuencia va con todo y contra todo lo que haya, con tal de saciar sus gustos sin importar que mueran personas inocentes, honradas y trabajadores...La policía ha sido rebasada y si no es así basta con ver las cifras de lo que ha hecho al delincuencia comparadas con los malosos que han sido atrapados. No hay comparación, pues cada día son más y nuevas las formas de delinquir.Por eso es indignante cuando algunas autoridades en sus discursos oficiales y en sus encuentros con organizaciones sociales, civiles, empresariales y del comercio aseguran que se han recuperado espacios públicos, que al gente ya está más tranquila y puede andar sin preocupación por las calles y que se ha combatido a las bandas delictivas.Pero la otra cara de la moneda dice todo lo contrario al discurso. Asaltos y ejecuciones, secuestros y asesinatos, extorsiones y fraudes. Robos a mano armada a comercios, transeúntes, automovilistas, restaurantes y casas habitación a cualquier hora y en cualquier lugar.Son dos realidades distintas, las del discurso y las que se viven. Por lo tanto la verdad es que se está viviendo una situación de mucho dolor.Lo peor es que la delincuencia de hoy actúa no solo amedrentando ni ejecutando, sino con toda la saña del mundo torturando a sus víctimas hasta dejarlas sin vida. Eso es lo grave, que seamos ya para ellos un objeto y no un ser humano y ante esto las autoridades se mantengan sólo a la expectativa, sin actuar. Es de dar pena.Ojalá el decálogo no quede solo en un documento de buenas intenciones, sino que se convierta en un plan de acción real que en un año mejore la situación de la seguridad. Pero si no es así , que al menos haya un ejercicio de autocrítica y no de justificaciones. Lo veremos.egardunoc@uaemex.mx