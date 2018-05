¿De dónde saldrán tantas alcaldías y curules?

Las previsiones optimistas que hacen los dirigentes de los partidos políticos, previo al arranque del proceso electoral local en el que se disputarán 125 alcaldías y 45 diputaciones locales, pone en aprietos a la aritmética por la cantidad de triunfos que, los que están al frente de cada instituto, vaticinan para sus candidatos.

En total son 125 alcaldías y 45 diputaciones. No se sabe de dónde saldrán tantas presidencias municipales y curules con las estimaciones se hicieron al interior de las coaliciones y de los partidos.

La coalición del Frente que reúne al PAN, PRD y MC, prevé alzarse con la victoria en 58 municipios y 20 distritos locales. Entonces quedan por repartirse 67 alcaldías y 25 distritos.

El PRI estima alcanzar 25 distritos y 80 alcaldías. Entonces ya no hay curules para el resto y ya no alcanzan demarcaciones municipales, al contrario, de 67 que quedaban le sumó 13, ¿de dónde saldrán?

La coalición Juntos Haremos Historia con Morena, PT y PES, asegura tener ventaja y por lo tanto aseguradas 23 curules y 71 alcaldías. Entonces, con estas estimaciones, entre el PRI y las dos coaliciones superan en número los distritos ý municipios que dicen van a ganar. ¿Cómo le van a hacer si sólo hay 125 alcaldías y 45 distritos para que se cumplan los presagios de los dirigentes partidistas?

Empero, faltan las cuentas de los partidos como Nueva Alianza, Verde Ecologista y Vía Radical, que hacen sus números y no pueden quedarse fuera del reparto, pues tienen su corazón y piensan en grande, como el ex gobernador Eruviel. Ellos van más lejos y vaticinan "carro completo". Entonces ya no son 45 ni 125, sino casi 500 alcaldías y alrededor de 200 curules.

Obvio, todos sueñan. Ningún partido ni las dos coaliciones hacen actos de conciencia y autocrítica y miden realmente sus posibilidades. Todo sea por confundir al electorado y para sumar a su causa.

Es una pena que finquen sus esperanzas en cifras alegres y no en una propuesta seria y en beneficio de las masas. Todo sea por ganar votos y hacer creer que tienen las ventajas y las simpatías de los electores.

La realidad es totalmente contraria a los deseos de los candidatos y partidos. En esta lección el voto será más consciente y cada partido y coalición tendrá lo que se merece y no lo que estima. Podrán hacer lo que siempre, tratar de comprar conciencias, pero esta vez seguramente el resultado no será como en otros tiempos.

Así que aún con todo y las cuentas alegres de dirigentes y candidatos, hay una cosa clara: son 125 alcaldías y 45 distritos en disputa y el reparto será de acuerdo al perfil de los candidatos y a lo que decidan los electores del Estado de México.

egardunoc@uaemex.mx