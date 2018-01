Y los nuevos cuadros ¿cuándo?

Las ideologías, la buena voluntad, el espíritu democrático y la renovación de cuadros de lo que se expone en los consejos, asambleas y congreso de todos los partidos políticos sólo existe en las declaraciones de principios, porque en los hechos todo lo anterior se lo pasan las dirigencias por el arco del triunfo.

Basta hacer un repaso para que todo lo que proponen en sus plataformas político-electorales los partidos, se caiga por la borda a la hora de designar los candidatos a cualquier puesto de elección popular.

Sólo hay que observar quiénes se perfilan como los probables candidatos a diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos y regidores de cada partido y más ahora con sus alianzas.

En el PRI muchas caras conocidas que llevan hasta 15 años de salto en salto de un cargo a otro y otros que van por la reelección. Eso puede parecer como un intercambio de posiciones o mejor dicho darle su cuota a los grupos para que se mantenga la unidad. Entonces cabe preguntarse ¿En dónde están los nuevos cuadros a los que pretenden impulsar? La respuesta ya está a la vista, esos nuevos cuadros son los hijos de ex diputados, ex alcaldes, ex gobernadores, legisladores en funciones y de funcionarios del gobierno federal y del estatal. Todo queda en las mismas familias.

En el PRD, pasa exactamente lo mismo. Repiten, reciclan o reúsan como lo quiera usted llamar a personajes que están o han estado vigentes en el escenario político y ya también empiezan abrirle camino a sus vástagos, familiares más cercanos o sus hijos putativos a colocarlos en las posiciones cómodas.

El PAN no se queda atrás, los grupos que hoy tienen el control en el Estado de México y son afines al grupo de su precandidato presidencial Ricardo Anaya, están colocando sus piezas y obvio a los Juniors ya los están colocando.

El caso de estos dos partidos se les complica la situación toda vez que como van en alianza tendrán los grupos que ceder posiciones sobre todo en los municipios más rentables, estará bueno el estira y afloje.

En MORENA, más que demostrado el GAP lleva mano y seguro se quedará con la mayoría de las candidaturas, pues es el grupo hegemónico en ese partido y ya están anotados los mismos que otrora fueron PRD, PAN o MORENA.

Es una lástima que los partidos con más posibilidades y más representación muestren el cobre en la víspera de cada proceso electoral, sólo para el beneficio de los grupos y no en función a los intereses de las mayorías y mucho menos de lo que señalan sus plataformas políticas y declaración de principios.

Los cuadros nuevos serán los familiares de los líderes de los grupos que conforman y soportan a los partidos políticos.

Qué pena.