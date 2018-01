La lucha por las candidaturas a todo lo que da

Con o sin alianzas, con o sin coaliciones; lo cierto es que al interior de cada partido se están dando con todo los grupos con influencia en la toma de decisiones para alcanzar colocar a sus piezas en el tablero de las candidaturas, sobre todo en aquellos municipios y distritos locales y federales donde la posibilidad del triunfo es alta.

Si la coalición PAN-PRD-MC se da en todo el Estado de México, los distritos y municipios más rentables se los dividirán panistas y perredistas, los de Movimiento Ciudadano se quedarán con los de relleno.

Pero al interior de cada partido la disputa por encabezar la candidatura del frente será feroz pues todos querrán una parte del pastel principalmente en las demarcaciones donde tienen ventaja y pueden asegurar 3 años de vivir a costa del presupuesto público.

El PAN a su interior no la tienen fácil pues el grupo de Oscar González, a pesar de estar debilitado aún mantiene cierto liderazgo, lo mismo que el de Ulises Ramírez y el que actualmente encabeza Edgar Olvera con Víctor Sondón.

Por lo que respecta al PRD el grupo Neza lleva la delantera por encima de Nueva Izquierda y MOVIDG y el resto de los grupos que se aglutinan en torno al Sol Azteca.

Y una vez que logren acomodos los grupos de ambos partidos, vendrá el pleito entre PAN y PRD por ver quien encabeza cada municipio o distrito y bien las primeras regidurías que son las que se obtienen por la vía plurinominal.

En MORENA queda más que claro el GAP de Higinio Martínez tiene el control y decidirá la mayoría de los candidatos y candidatas en los municipios y en los distritos electorales tanto locales como federales además de colocar como amachinarse las candidaturas de las primeras regidurías en municipios donde la posibilidad de triunfo es nula pero que con la votación les alcanza para una plurinominal.

En el PRI también hay una lucha intestina pero esta es entre los jefes políticos, ex gobernadores, el mandatario en turno y en esta ocasión hasta el presidente de la república. Todos van a tratar de meter a sus representantes en el congreso local y en el federal, así como posiciones estratégicas en municipios ya sea alcaldes o regidores.

Eruviel Ávila el ex gobernador con apenas cuatro meses de haber dejado el cargo, no gozará de los mismos privilegios que otros ex mandatarios como Arturo Montiel en cuanto a la toma de decisiones a la hora de la designación que haga el PRI de los candidatos.

En el PRI habrá muy poca indisciplina y saben que todo lo tienen controlado o eso parece. Lo cierto es que las negociaciones no están entre los que quieren sino entre los jefes políticos.

Y conforme más avance el tiempo y la hora de la definición más será la lucha fiera en todos los partidos, lo veremos.