La insensibilidad ante la tragedia

"...Me mataron a mi hijo. Me lo mataron. Si eso iba a pasar para que me lo torturaron y luego me lo matan..." Desgarradoras palaras que hacen que el receptor se le quiebre la voz y se quede sin habla ante la tragedia que vive el progenitor y toda la familia de la víctima secuestrada días antes y una vez pagado el rescate fue ejecutada.

No hay palabras para describir la escena en el funeral de un joven de 25 años con un futuro prometedor donde amigos y amigas no dan crédito a lo acontecido, donde familiares se sienten vigilados y acosados después de vivir semejante pesadilla, primero no saber dónde estaba y después saber que fue ultimado por sus raptores.

Pero a esta indescriptible escena de dolor, frustración, coraje y exigencia de justicia, hay que agregarle la otra escena, esta que sí se puede describir y exhibir por parte de las autoridades que antes semejante situación de inseguridad que se vive en Toluca y sus alrededores se atrevan a decir que debemos estar listos para estos eventos, "...es lógico que esto pase y ya no hay mucho que hacer".

¿Cómo se atreven a decirle a los familiares de la víctima que fue lógico el desenlace del secuestro? En un momento en que la familia exige justicia y que se dé con los responsables de tan artero crimen para que se les castigue y evitar que no se viva este dolor en más familias.

La misma respuesta de las autoridades fue para los padres y familiares de otro joven secuestrado y ejecutado en zona de Zinancantepec, meses atrás, o lo sucedido con la niña violada y ultimada en el Valle de México. O de la joven en Naucalpan al regresar de su trabajo.

La obligación de la autoridad es prevenir el delito y si ya no pudo, entonces es sancionar a quienes lo cometen. Pero lamentablemente no sucede ni la prevención ni el castigo. Y de eso se ha valido la delincuencia para actuar a sus anchas sin importar el daño que causan a la sociedad, pues mientras las autoridades no los eliminen, la probabilidad de que aumente la delincuencia es muy alta.

Es lamentable la actuación de las autoridades que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana y de los que persiguen el delito para que se juzgue a quienes actúen al margen de la ley y purguen una condena.

El cinismo de algunos funcionarios públicos genera la indignación de las personas principalmente de aquellas que han padecido en carne propia la pérdida de un ser querido ejecutado por los delincuentes.

No puede seguir esta situación en la que sólo se habla de que son lógicos los eventos y la muerte el posible desenlace de un secuestro. Lo que debe ser lógico es que ya no haya secuestros, ni violaciones, ni torturas, ni asaltos, eso es lo lógico y no que debemos aceptar que ciertos eventos tienen desenlaces fatales. No se vale. Ojalá pronto haya autoridades en los mandos policiacos comprometidos con la justicia. Si eso pasa entonces otro será nuestro escenario. Parece utópíco, pero hay que tener fe.