Escenario electoral interesante en Toluca

Hasta los comicios de 2015 las elecciones en la capital mexiquense para presidente municipal, diputados locales y diputados federales la disputa sólo era entre los candidatos del PAN y PRI, el resto de los partidos no tenían posibilidad en ningún cargo incluso si fueran en coalición.

A lo que aspiraban los partidos sin oportunidad era colocar a uno o dos regidores de representación proporcional, pues no les alcanzaba para más.

Sin embargo el escenario para los comicios de este 2018 el uno de julio es diferente. El PRI tiene ahora dos contendientes con igual de posibilidades de alzarse con el triunfo en Toluca. Por un lado el PAN su eterno contendiente que en esta ocasión va en alianza con el PRD y MC y por el otro MORENA en alianza con PT y PES.

Otrora en estas épocas casi estaba cantada la victoria ya fuera para el candidato del PAN o del PRI según los candidatos y el contexto de aquellos tiempos. Al inicio del siglo el PAN ganó de manera consecutiva tres veces la alcaldía y las siguientes tres elecciones las ha ganado el PRI.

Pero para 2018 las cosas son distintas y cualquiera de los tres candidatos con más posibilidades puede gobernar a los capitalinos mexiquenses.

Fernando Zamora, actual presidente municipal de Toluca y que busca la reelección en esta ocasión no va como candidato de coalición, aparece en las encuesta con una preferencia del 28% por un 22% de intención que favorece a Gerardo Pliego abanderado del PAN que va en coalición con PRD y Movimiento Ciudadano y un 23% que tiene el candidato de MORENA en alianza con el PT y PES. Hay 5 % de intención de votos por otros candidatos y 22 por ciento de indecisos.

Ante este panorama a pesar de la ventaja que tiene Fernando Zamora, el alto porcentaje de indecisos puede marcar la diferencia el día de la elección y por las mediciones estadísticas del pasado, los indefinidos no votan por el candidato que va en primer lugar sino optan por la segunda opción.

Lo interesante de esta contienda es cuál de los dos candidatos que están en segundo y tercer lugar podrá sumar el voto indeciso que sin duda les garantiza alzarse con la victoria el 1 de julio por encima del PRI.

De ese 22 por ciento de indecisos el PRI no puede aspirar a más del 2 o 3 por ciento, el resto los disputarán el candidato el frente y el de la coalición Juntos Haremos Historia.

Así que al PRI le interesa que ese 22 por ciento de indefinidos es que no salga a votar para que esa ventaja de 6 puntos haga posible la reelección de Zamora. Pero evitar que no vayan a sufragar no será fácil.

Seguramente conforme avance el tiempo y el proceso federal se caliente más, eso rebotará en las elecciones locales del Estado de México y en Toluca seguramente influirá en los ciudadanos y en mayo las tendencias sean diferentes a las que hoy existen.

egardunoc@uaemex.mx