Indignación e Inconformidad

Para las elecciones a diputados locales y de presidentes municipales, síndicos y regidores, el partido será representado por los mejores elementos que garanticen el triunfo de eso no tengan la menor duda. Es el discurso de cada tres años del presidente en turno del PRI cuando se aproxima la hora de la designación de los candidatos.Misma retórica la han aprendido los dirigentes de los otros partidos que le compiten en las runas al Revolucionario Institucional. Quizá con otras palabras tanto los dirigentes del PAN como del PRD y MORENA, pero al final de cuentas el mismo contenido.Pero, los militantes de calle, esos que se la rifan desde pagar oportunamente sus cuotas, asisten a todos los eventos a los que son convocados y los mismos a quienes les ofrecen una postulación a un cargo de elección popular por su fidelidad y entrega a las labores partidistas. Se quedan con las ganas y sólo ven como los de siempre cambian de posición para aspirar a un cargo distinto o bien lo heredan a sus hijos y parientes.Es indignante como se lucra con las ilusiones y el trabajo de las personas con vocación de servicio todo por perpetuarse en el poder y mantenerse atado a la ubre del presupuesto público o por ostentar poder sobre cierto grupo.Esos militantes inconformes por lo que hacen sus dirigentes partidistas de burlarse de sus aspiraciones. Se alejan del partido y buscan otra forma de servir a sus semejantes lejos de la actividad política o bien se suman a proyectos distintos a los que encabeza su instituto.La excusa de los dirigentes partidistas es que no a todos se les puede dar gusto y deben aceptar que llegan los mejores a las candidaturas.Entonces surgen preguntas: A caso no hay mejores actores políticos que Fernando Zamora para Toluca o Carolina Monroy en Metepec o, de Mauricio Osorio en Valle de Bravo y Manuel Castrejón en Zinacantepec, por citar algunos ejemplos en el PRI.En MORENA para el senado no hay más actores que superen en calidad y autoridad moral a Higinio Martínez. O en el PAN a Edgar Olvera y en el PRD a los Bautista.Porque si como dicen los dirigentes partidistas van los mejores candidatos, entonces se observa en todos los partidos políticos que están muy escasos de cuadros y que por lo tanto se tienen que reciclar candidatos en algunos casos con más de 20 años saltando de un cargo a otro.Pero lo anterior no cabe tras observarse las inconformidades y la indignación de los que luchan honesta y democráticamente pro contender por una candidatura y por no pertenecer a un grupo o bien no ser hijo o amigo de un político encumbrado, queda fuera de toda posibilidad de buscar representar a su partido en las contiendas electorales.Es una pena que se hable de democracia y apertura en los partidos, y siempre sean los mismos los que estén en las posiciones de poder.