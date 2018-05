Es lamentable que ante las evidencias y los continuos eventos con saldos fatales, las autoridades de los tres niveles de gobierno guarden silencio. Pero lo peor, que condenen a quienes protestan por exigir lo que todos los ciudadanos queremos: tranquilidad y justicia ante tanta impunidad.

El feminicidio cometido la semana pasada en la persona de una estudiante de la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, no sólo indignó a la comunidad universitaria sino a toda la sociedad de Toluca y del territorio mexiquense.

Indignó a los ciudadanos, sobre todo a las mujeres, la actitud pasiva de las autoridades gubernamentales estatal y municipal al señalar que se trató de un caso aislado y que no había por qué alarmarse y no se podía señalar como feminicidio hasta no concluir la investigación.

Esta postura oficial de inmediato provocó la reacción de estudiantes, que indignados hicieron algunas manifestaciones de rechazo y exigieron justicia, el esclarecimiento del feminicidio y que dejen de justificarse.

Las redes sociales fueron muy importantes y trascendentes, pues fue el mejor medio que encontraron los estudiantes manifestantes por lo ocurrido ante la opacidad de las autoridades.

La pregunta es ¿por qué las autoridades quieren esconder lo que no se puede, o minimizar los eventos trágicos que marcan a una sociedad descompuesta y atemorizada por la violencia?

No es válido que ante un hecho tan lamentable, para justificar la ineficacia se pretenda desviar la atención y hasta veladamente acusando a la víctima de ser responsable de su fatal destino.

Si en lugar de esconder o minimizar se hiciera un ejercicio de autocrítica y sobre todo de reconocimiento de que la autoridad policiaca ha sido rebasada por el crimen, pero que se está trabajando para revertir esta situación, no sólo se contaría con el reconocimiento de la sociedad sino también con su respaldo y colaboración.

Pero mientras continúen estas prácticas de opacidad, mayor será la indignación y cada vez menos creíble el trabajo de las instituciones. Eso es lo grave y al parecer quienes están al frente de no ven lo que toda la sociedad ve: mucha impunidad.

Lo ocurrido con la estudiante no es un caso aislado como lo pretenden hacer creer las instituciones policiacas y judiciales. Tampoco es una llamada de atención, es un reclamo justo y de exigencia para que se acaben estas atrocidades y que la autoridades cumplan con su responsabilidad pública, que la ciudadanía hará lo propio con su responsabilidad social.

Ya basta.