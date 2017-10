Las vidas ordinarias no llaman la atención. No obstante ser la de casi cualquier persona. En cambio, los reflectores actúan en automático ante personas no ordinarias, aunque mucho de lo vistoso sea, precisamente, lo ordinario en ellas. Cabe preguntarse qué hace notable a lo no ordinario y qué irrelevante a lo ordinario. Quizá solo sea un asunto de enfoques y tildes.

El Vigésimo primer Tour de cine francés, ha puesto acento precisamente en las vidas ordinarias. Más allá de los clichés y contenidos en torno a la burguesía urbana francesa, en esta ocasión nos adentran a los individuales grandes mundos de las vidas ordinarias, marginales en diversos aspectos.

“Ce qui nous lie”, es un relato en la entraña vinícola de la Francia rural. Una historia donde el recuerdo juega su papel: recordar al corazón de dónde viene y qué le mantiene en forma.

“Patiens”, pone ante nosotros la desesperante vida de quienes hasta para hacerse de un bocado dependen de la mano de otros. Si vivir en la marginalidad es duro, ser un excluido, incluso allí, es insoportable a no ser por la amistad de quienes comparten tal situación.

“Sage femme”, una historia de redención en el otoño e invierno en la vida de dos mujeres. Pareciera que hay quien levanta el telón de su vida anticipadamente. Pero las esquinas de la vida guardan sorpresas y hay reencuentros donde las nuevas oportunidades florecen.

“Cigarettes et chocolat chaud”, cada generación tiene sus causas. Las mismas calles reciben diferentes consignas. Pero cuando la responsabilidad de la realidad es mayor que la esperanza del puño izado es hora de ser lo que se es, y la familia es muchas cosas, pero, sin amor, apenas un supuesto.

“De plus belle”, una historia de cómo el final en una película no está cuando aparecen los créditos sino cuando el relato se ha resuelto. ¿Cuándo asumimos lo que somos aquí y ahora? No cuando lo decimos, sino cuando optamos por nosotros y lo que amamos.

Aún no veo “Frantz” y “Los Ex”, pero sé de qué va para mí este Tour. La vida ordinaria es, al final del día, un espejo sin tocador.





twitter.com/letrasalaire