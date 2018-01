Torreón: Un nuevo modelo de referencia

Queremos vivir mejor. Es, en resumen, la aspiración que he escuchado en los espacios empresariales, académicos y sociales en que participo en la Comarca.



Ese vivir mejor contiene deseos de mejorar la calidad de vida, las oportunidades de negocio e inversión, así como las de ingreso y empleo. Ese vivir mejor supone mantener un contexto de seguridad y tranquilidad. Implica la capacidad de la región para conservar y atraer talento compensando su calidad y reconociendo su valía.



Queda, sin embargo, la pregunta del cómo y la del quién o quiénes empujarán las cosas para ponerlas en las vías que conducen al “queremos vivir mejor”, y qué modelo podría servir de referencia.



Pues bien, hace poco escuché, en otro contexto, una propuesta de nuevo modelo de referencia para dar sostenibilidad al anhelo aquí planteado. Si mal no recuerdo fue Beto Madero quien mencionó los frutos de la Camerata de Coahuila en sus poco más de dos décadas en la región; y también dijo algo muy agudo, palabras más o menos, en este sentido: si cada persona y organización en la Comarca Lagunera actuáramos con la dedicación y búsqueda de excelencia de quienes integran a la Camerata, seguramente a nuestra región la estaríamos conduciendo a ese “vivir mejor”.



Conozco a muchas personas que ponen esa dedicación hacia la excelencia en sus labores y compromiso. Por eso coincido con tomar como referencia, o al menos una de las mejores, a la Camerata para ejecutar cada acción y compromiso que asumamos por nuestro bien regional.



Con esto dicho, comparto con ustedes que me tomaré unos meses antes de volver a este espacio. Además de mi compromiso laboral que me implica una dedicación y concentración importante, curso un doctorado en sustentabilidad, y me encuentro en una etapa del mismo que requiere una dedicación también exigente.



Agradezco a Milenio Diario Laguna la oportunidad de escribir en estas páginas y su comprensión para este momento de mi vida. A quienes han tomado algunos minutos de su tiempo para leerme, mi agradecimiento permanente.







