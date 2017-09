Hay en México emergencia. Han muerto muchas personas y muchas más han perdido lo que en años habían construido.

Hay escombros y lágrimas. Hay dolor y luto.

Pero hay en México, por eso, humanidad en emergencia. Hay miles de brazos, desconocidos entre sí apenas unos días antes y hoy amigos en la solidaridad; tal vez ahora sepan sus nombres, es lo de menos, pero hoy se conocen a fondo:

Levantan juntos lozas caídas; remueven en cadena escombros bajo los cuales buscan vida o restos de quienes han movido – en serio- a México.

Hace unos días no se conocían y, hoy, esos miles de brazos son un solo corazón latiendo por la misma causa y en las mismas calles.

Hay en México niñas, niños, personas de todas las edades, deciles, y condiciones, acopiando víveres, depositando en cuentas ajenas buscando llenarlas con la urgencia de las propias.

Hay en México camiones surcando cada vena del país, cargando sobre sí la solidaridad remota para hacerla prójima en las manos de quien más lo necesita, en los estómagos de quien hambre pasa, de quien refugio perdió.

Hay en México puertas abiertas, casas amigas, despensa compartida, iniciativas por doquier que no compiten sino suman, y con prisa, para levantar y rescatar la vida.

Hay en México manos que se apuntan, pies que corren y habilidades que se juntan para volver a levantar la casa. Hoy en México el luto se transforma en apoyo, compromiso, acción.

Hay en México ganas de hacer. Hoy hay menos palabras.

Lo visto son acciones; no hay sosiego sino empuje, organización, manos que se abren para ofrecerse por la vida y el bienestar de quien ayer no se conocía y hoy despierta las conciencias. Hay en México grandeza de millones de personas instintivamente movilizadas y cuya voz han alzado para decir “no están solos… aquí estoy yo, y él, y ella, y nosotras y nosotros… no están solos… están con nosotros, estamos con ustedes.” Hay en México esperanza.

Gratitud y respeto a las millones de personas que han dicho: “aquí estoy.”







