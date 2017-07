Lenguaje corporal y nuevas claves del poder

House of cards, la serie norteamericana, no la británica, ha colocado al centro de sus capítulos múltiples códigos de las relaciones de poder en la política estadounidense. Pero no nada más allí, pensándolo un poco más. Hay códigos trascienden los escenarios más visibles y se vuelven comunes en casi todos los teatros donde se representan tramas semejantes.

Esta semana, luego del primer encuentro en el marco de una cumbre política mundial entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, fue viral una foto en la que el norteamericano extiende su mano para invitar al saludo de su homólogo ruso y este, con reflejos de felino de la política internacional, se queda mirando por un instante la extendida mano del padre de Ivanka.

Fue un instante, quizá menos de un segundo, pero suficiente para enviar el mensaje de quién mandaba en ese encuentro.

La escena se repitió un minuto después por si algún fotógrafo despistado había perdido la primera oportunidad. Quedó claro quién estableció el marco del encuentro.

Si no fuera por su pasmosa semejanza con la ficción, esta realidad se pensaría mera casualidad. Pero en un capítulo de House of Cards podemos encontrar exactamente la misma instantánea: nada menos que Francis Underwood ofreciendo su mano a un presidente ruso impávido dueño del momento.

Alec Luhn, reportero de The Guardian, publicó ambas fotos en su cuenta de tuiter. Su sentencia en pocas palabras: “La vida imita al arte”. La producción de Netflix, en este caso, se adelantó un año a la tardada foto de la realidad.

Esta anécdota vale para poner a consideración un abordaje que poco a poco adquiere mayor relevancia en el análisis semiótico de encuentros políticos. El cuerpo es duro de disciplinar, y cualquier relajación al respecto, deja ver con claridad quién es quién en una determinada escena.

La enorme desconfianza que priva sobre los dichos en la vida política, puede ahora recurrir al examen de la otra voz y las otras palabras: el gesto, movimientos, colores, posiciones y demás componentes de la gramática corporal.







twitter.com/letrasalaire