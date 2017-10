Ciudades y polis reguetón

¿La música refleja el ánimo de una época o es al revés? ¿la época imprime a la música su ritmo y letra?

Tengo un amigo, generación X, invariablemente se queja del abuso que de la música de su tiempo (la ochentera) hacen generaciones contemporáneas.

“Que se inventen su propia música”, dice.

Esa década musical poseía pretensión, plantea mi amigo generación X. Por ejemplo, el rock era artesanal. La letra buscaba coherencia emocional y surgía de los humores de la calle. Había crítica y juego, había intención. Y así se musicalizaba la época.

Otro ejemplo: las décadas musicales de los cuarentas y cincuentas. Nos quedan lejos pero no se les puede negar peso específico. La segunda guerra fue un paréntesis infernal en dos décadas donde se incubaba un nuevo orden mundial. La pretensión no era menor y la música le correspondió: “Sing, sing, sing”.

(Hablamos de épocas, no de estados individuales. Por eso ahora mismo no cantamos “Baby…Don´t worry about a thing, ´cause every little thing gonna be alright...”)

Preguntémonos por la música que puede describir esta época de fugacidad neón. Salgamos a la calle, escuchemos sus sonidos.

Sus bocinas que como guardias escoltan las entradas en tiendas del centro, de cualquier centro.

Ya está. El sonido es uniforme.

La letra se canta con acento. La ciudad en su centro bullicioso es musicalizada por eso llamado reguetón.





Época feat

Y el feat. marca también el asunto de la cosa pública. La invasión cínica en los escenarios de la cosa pública ha encontrado su música y su letra. Se trata de una suerte de “perreo” donde la oferta utópica no rebasa aquello de “baby, estoy esperando a que te ponga´ easy...”

Se trata de un aquí y ahora crudo, intenso. Hablé la semana pasada del escándalo que cubre otro escándalo y así en cadena.

Los acuerdos ahora ya no se firman bajo el “atentamente” clásico, sino con un “felices los cuatro”.

No es cosa para aplaudir. Por eso me pregunto: “Y dónde está mi gente”.







