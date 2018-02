Los hologramas, de gira mundial

La crisis musical en estos tiempos ha llegado a tal grado, que hoy los empresarios hablan de celebrar conciertos, con hologramas de artistas ya fallecidos.

Recientemente nos enteramos que habrá eventos con Roy Orbison junto a la Royal Philarmonic Concert Orchestra, en el Reino Unido; para muestra, el video de su interpretación de “Oh, Pretty Woman”, su mayor éxito, en los tiempos que Los Beatles abrían sus conciertos, para luego invertir el orden del cartel.

“Se necesita un nombre como Roy Orbison para tener éxito. No solo era un vocalista dotado, sino también era capaz de revolucionar a la industria, al igual que estas giras” destaca la firma encargada de la tecnología que da vida al cantautor nacido en Vernon, Texas, nacido el 23 de abril de 1933 y fallecido el 6 de diciembre de 1988, poco después de filmar el video “Handle With Care” en su papel de Left Wilbury.

En el caso de Frank Zappa, su hijo Ahmed anunció que habrá gira mundial, junto con músicos de la talla de Steve Vai, Ian Underwood y Ed Mann, con el nombre “Bizarre world of Frank Zappa”, apoyados con material de The Mothers of Invention de los años 70.

En julio de 2017 se anunció la gira del holograma de Ronnie James Dio, con la participación de Tim “Ripper” Owens, mismo que ya ha liderado la banda Dio Disciples. La prueba de fuego para tal aventura se dio en Alemania, en 2016.

Tupac Shakur, Michael Jackson y recientemente Prince en el pasado Súper Tazón, son otras muestras de que el concepto funciona.

Esto habla excelente para las generaciones Baby Boomer y X; pero también plasma la carencia de nuevos talentos veinteañeros, innovadores y revolucionarios.

Clones, hay demasiados... y ganan premios Grammy.