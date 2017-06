a-ha y MTV Unplugged

El que mucho se despide… varias bandas han amenazado con retirarse, pero por “demanda popular” cambian de opinión y están trabajando de nuevo; es el caso de la agrupación noruega a-ha, la cual acaba de grabar su álbum MTV Unplugged en la ciudad de Giske, en la nación nórdica.

“Ending On a High Note: The Final Concert”, grabado el 4 de diciembre de 2010 en Oslo, supuestamente era la despedida de Morten Harket, Pal Waaktaar y Magne Furuholmen; es bueno saber que están activos casi siete años después, pues Harket conserva su voz privilegiada.

El nuevo álbum se grabó el 22 y 23 de junio pasados, donde se incluyen las nuevas melodías “This Is Our Home” y “Break In The Clouds”; se suman los clásicos “Lifelines”, “I´ve Been Losing You”, “Analogue”, “The Sun Always Shines On TV”, “Foot On The Mountain”, “Stay On These Roads”, “This Alone Is Love”, “Over The Treetops”, “Forever Not Yours”, “Sox Of The Fox”, “Scoundrel Days”, “The Killing Moon”, “Summer Moved On”, “Memorial Beach”, “Living A Boy´s Adventure Tale”, “Manhattan Skyline”, “The Living Daylights”, “Hunting High And Low” y, claro, “Take On Me”.

Aún está pendiente que en su página de Facebook den a conocer cuándo saldrá al aire la emisión, así como los discos compactos correspondientes; por lo pronto están anunciando presentaciones en Oslo para el 9 y 10 de febrero de 2018.

Si no ha visto o escuchado el concierto de 2010, no sabe de lo que se pierde; incluye otros éxitos como “Move To Memphis”, “The Blood That Moves The Body”, “The Swing Of Things”, “We´re Looking For The Whales”, “Butterfly, Butterfly (The Last Hurrah)” y “Crying In The Rain”. Sí, hay un mundo adicional a “Take On Me”…