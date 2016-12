Yes en el Rock Hall, sin Squire

La buena noticia: la banda de rock progresivo Yes fue inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll; la mala, su bajista y fundador Chris Squire no está vivo para disfrutarlo.

Lo que inició con una banda llamada The Syn, actualmente se partió en dos: Yes, con el vocalista Jon Davison, el guitarrista Steve Howe, el tecladista Geoff Downes y el bajista Billy Sherwood; y ARW, con Jon Anderson, Trevor Rabin y Rick Wakeman.

Para el Rock Hall of Fame, los integrantes oficiales son Anderson, Bill Bruford, Howe, Rabin, Squire, Wakeman, White y Tony Kaye.

De entrada el homenaje está omitiendo al vocalista y productor Trevor Horn, a los tecladistas Downes, Igor Khoroshev y Patrick Moraz, y al multiinstrumentista Sherwood.

El hecho es que ya están adentro del Rock Hall, y con ello ingresan 48 años de historia de rock progresivo.

La agrupación tan solo en la Unión Americana han vendido 13.5 millones de copias de sus trabajos discográficos.

Grabaron su álbum homónimo y “Time And A Word”, pero fue hasta 1971 con “The Yes Album” que se abrieron camino, a lo cual añadieron los trabajos “Fragile” y “Close To The Edge”.

Un servidor, en 1998, les preguntó en una rueda de prensa en Monterrey, si no extrañaban los éxitos radiales como “Owner of a Lonely Heart”, pieza que gracias al naciente MTV conoció mi generación.

Por un lado, Anderson hizo como que lloraba; Howe me dijo “¡qué pregunta tan estúpida!” y Sherwood me respondió que el escenario ideal es seguir escuchándose en la radio, mas tenían la ventaja que sus fans compran sus álbumes, no sus sencillos…. Y Anderson lloró de nuevo.