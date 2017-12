Villancicos for dummies

Estamos a dos días de la Nochebuena y a tres de la Navidad. Es la época para escuchar villancicos; pero, para los no iniciados, ¿por dónde empezar?

La revista Billboard puede ser un buen inicio, si bien su manera de catalogar es por sus ventas, no por su calidad; mas siempre hay sorpresas gratas.

“All I want for Christmas” de Mariah Carey encabeza su lista; para los críticos, es la última pieza navideña trascendente que se ha compuesto, hace más de dos décadas.

“Rockin´ around the Christmas tree” de Brenda Lee es un clásico obligado de la “Chica Dinamita”.

“It´s the most wonderful time of the year” de Andy Williams trasciende por la hermosa voz de su crooner intérprete, como la típica melodía norteamericana.

“The Christmas song (Merry Christmas to you)” obliga a revisitar el talento de Nat King Cole, nada menos que el culpable de que Capitol Records pudiera construir su torre sobre Vine Street, en Hollywood.

“A holly jolly Christmas” de Burl Ives se hizo famosa cuando Rankin/Bass producía sus cortometrajes tipo “stop motion” como “Rodolfo el reno de la nariz roja”, pieza también interpretada por Ives.

“Last Christmas” de Wham! cobró relevancia, pues fue justo en la Navidad de 2016 cuando George Michael pasó a mejor vida; hablando de canciones proféticas…

“Jingle bell rock” de Bobby Helms es una de las piezas más recordadas, sobre todo por su inclusión en el inicio de la cinta “Arma mortal” con Mel Gibson y Danny Glover.

“Let it snow, let it snow, let it snow” tiene diversas versiones, pero la más recordada es la de Dean Martin, el crooner favorito de Frank Sinatra.

No puede faltar “Feliz Navidad” de José Feliciano, inducida al Salón de la Fama del Grammy, que hasta Chicago le hizo un cover.

Y la lista sigue…