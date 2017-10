Los 67 que Tom Petty no cumplió

Apenas el pasado 2 de octubre nos enterábamos del repentino fallecimiento de Thomas Earl Petty, si bien tomó horas confirmarlo... y lo recordamos de nuevo, pues nació un día como hoy, de 1950.

Nacido en Gainesville, Florida, fue músico, cantautor, multi instrumentalista y productor de discos, líder de la banda Tom Petty and the Heartbreakers, así como cofundador de The Traveling Wilburys y Mudcrutch.

Vendió más de 80 millones de álbumes a nivel mundial, lo que lo convierte en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos; fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2002.

Uno de sus primeros profesores de guitarra fue su paisano Don Felder, quien más adelante se uniría a la banda Eagles. A sus 10 años conoció a Elvis Presley, gracias a que un tío trabajaba en el set de la cinta “Follow That Dream”.

Como muchos de su generación, Petty se impactó con la presentación de los Beatles en el show de Ed Sullivan, en 1964; ahí descubrió que podía hacer música con un grupo de amigos. Quién pensaría que, años más tarde, George Harrison sería uno de ellos.

Conoció el éxito a partir de su segundo álbum “You’re Gonna Get It!”con clásicos como “Don’t Do Me Like That”, “Here Comes My Girl” y “Refugee”. El siguiente trabajo, “Hard Promises”, incluyó su primer dueto con Stevie Nicks, “Insider”. Sería el inicio de una larga amistad con la integrante de Fleetwood Mac, pues gracias al éxito “Stop Draggin’ My Heart Around”, Nicks tuvo identidad propia.

Hay la historia de que Nicks conoció a Petty a sus 17 años, y de ahí vendría la inspiración para componer su gran hit “Edge of Seventeen”.

Y solo es el principio de una fructífera carrera. Hágase el favor y conozca a Tom Petty.