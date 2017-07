Sir Paul salva catálogo beatle

La melodía “We Can Work It Out” de Los Beatles dice “la vida es muy corta y no hay tiempo para pleitos, mi amigo”… Sir Paul pudo resolver, por fin, el tema de derechos de sus melodías beatlescas que Michael Jackson le había quitado hace décadas.

De acuerdo con un reporte de The Guardian, McCartney ya había entablado una demanda en una corte norteamericana por los derechos en poder de Sony ATV, después de un procedimiento similar en Gran Bretaña, lo cual puso de cabeza a la industria.

Su abogado Michael Jacobs informó que un juez determinó que ambas partes resolvieron el tema vía un acuerdo confidencial. Jacobs le pidió al juez federal en Nueva York Edgardo Ramos que desechara la demanda. El argumento se basó en el Acto de Copyright de 1976, con el cual los compositores pueden reclamar derechos de las disqueras 35 años después de haberlos entregado, o 56 años para canciones compuestas antes de 1978.

No ocurre lo mismo en Gran Bretaña, ya que le impidió a Duran Duran gozar de regalías de trabajos como “Rio” y el tema de James Bond “A View To A Kill”, ya que esta ley solo aplica en Estados Unidos. No en balde George Harrison compuso “Taxman” en su momento, por tal razón. Ahora, con el antecedente de McCartney, Duran Duran ya tiene argumentos legales para su caso.

El veredicto concedido a Sir Paul protege el catálogo Beatle desde “Love Me Do”, lanzada en 1962, la cual cumplirá 56 años en 2018.

Sony ATV tiene los derechos de millones de canciones, incluyendo Michael Jackson, Marvin Gaye y Bob Dylan; originalmente la compañía era un joint venture entre Jackson y Sony Corp en Japón, la cual compró el 50 por ciento de las piezas de Jackson el año pasado en 750 millones de dólares.