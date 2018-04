Scorpions ya no hará giras, decían...

Y Scorpions está que se va, y se va, y se va... y no se quiere ir.

Por lo pronto, inicia su gira “Crazy World” este domingo 29 en el Fronterizo Fest de Tijuana; prosigue el miércoles 2 de mayo en Monterrey, el viernes 4 en el festival Heaven And Hell en la Ciudad de México, y el domingo 6 en Guadalajara.

Tomarán un mes de descanso para continuar el 6 de junio en República Checa, Eslovenia, Serbia, Rumania, Reino Unido, Francia, España, Portugal, España de nuevo, Grecia, Israel, Suiza, Italia, Alemania, Polonia, Francia otra vez, y para el 31 de agosto continuarán en la Unión Americana.

La gira concluirá el 12 de noviembre en Auckland, Nueva Zelanda, pero antes harán cinco fechas con Def Leppard en Australia (Perth, Adelaide, Brisbane, Melbourne y Sydney).

En cuanto a lo discográfico, su más reciente trabajo salió el 20 de febrero de 2015, titulado “Return To Forever”; es el disco de estudio número 18 y el 26 incluyendo sus álbumes en vivo, el cual consistió en revisitar el pasado, grabando ideas no concluidas de sus sesiones en los años 80.

Matthias Jabs explica que en dicha época no se incluyeron en sus álbumes por el espacio limitado en los LP o viniles; se concentraron en ocho canciones parcialmente concluidas, y de ahí surgieron ideas nuevas hasta completar 19; 12 están en el álbum original, y 16 en la versión deluxe.

Por lo pronto, el original incluye “Going Out With a Bang”, “We Built This House”, “Rock My Car”, “House of Cards”, “All For One”, “Rock ‘N’ Band”, “Catch Your Luck and Play”, “Rollin’ Home”, “Hard Rockin’ The Place”, “Eye of the Storm”, “The Scratch” y “Gypsy Life”.

¿Cuáles serán los clásicos que entonará usted en sus presentaciones en México.