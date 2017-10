Rock Hall: alumnos antes que maestros

Controversial como siempre, el Salón de la Fama del Rock and Roll acaba de dar a conocer la lista de 19 nominados para saber cuáles serán los siguientes cinco inducidos, en la ceremonia de abril de 2018.

Ellos son, en estricto orden alfabético: Bon Jovi, Kate Bush, The Cars, Depeche Mode, Dire Straits, Eurythmics, The J. Geils Band, Judas Priest, LL Cool J, MC5, The Meters, The Moody Blues, Radiohead, Rage Against The Machine, Rufus Featuring Chaka Khan, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, Link Wray y The Zombies.

Vamos por partes: The J. Geils Band, cuyo fundador falleció el pasado 11 de abril, ha sido nominada cinco veces (2005, 2006, 2011, 2017 y la nueva). Si es inducida, ocurrirá lo mismo que con Yes y Deep Purple, donde tuvieron que fallecer algunos de sus integrantes (Chris Squire y Jon Lord respectivamente) para recibir el honor. Le sigue LL Cool J con cuatro veces (2010, 2011, 2014 y 2018); nadie duda de su nivel pionero en el rap, mas por algo será que no logra entrar. N.W.A. ya ingresó, con todo y película biográfica.

The Meters (1997, 2013, 2014 y 2018); Sly and the Family Stone, Grateful Dead y N.W.A. no existirían sin su influencia, y es un tema que sigue siendo cuestionado en el Rock Hall: el no inducir a los pilares, pero sí a sus “hijos”.

The Cars es su tercera nominación (2016, 2017, 2018); Benjamin Orr, su bajista y cantante, falleció el 3 de octubre de 2000. ¿Esperarán a que Rick Ocasek se vaya para rendirles honores?

El caso de MC5 o Motor City Five es una gran injusticia, ya que sus hijos pródigos Metallica ya están adentro; los padres del garage rock han sido considerados en 2003, 2017 y 2018.

Y la historia continuará…