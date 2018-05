Revisitando tres álbumes de Bowie

El portal oficial de David Bowie acaba de dar a conocer que el próximo 29 de junio relanzará tres álbumes clásicos, de su periodo 1978-82.

El primero es un CD doble titulado “Welcome to the Blackout (Live London ’78)”; el siguiente será el LP color rojo “Christiane F. WirKinder Von Bahnhof Zoo”; y el tercero es el EP de 10 pulgadas “In Bertolt Brecht’s Baal”.

“Welcome to the Blackout” se grabó en vivo en Earl’s Court en Londres el 30 de junio y el 1 de julio de 1978 durante su gira “Isolar II”; ya se lanzó como LP triple en el pasado Record Store Day. La producción es de Tony Visconti, quien coprodujo una docena de álbumes con Bowie.

El setlist se concentra en piezas de los álbumes que lanzó en 1977 (“Low” y “Heroes”), además de éxitos como “Fame”, “Ziggy Stardust”, “The Jean Genie”, “Station To Station”, junto con “Sound and Vision” interpretada por primera vez en vivo.

Incluye los clásicos “Warszawa”, “What In The World”,” Be My Wife”, “Blackout”, “Sense Of Doubt”, “Speed Of Life”, “Breaking Glass”, “Beauty And The Beast”, “Five Years”, “Soul Love”, “Star”, “Hang On To Yourself”, “Ziggy Stardust”, “Suffragette City”, “Art Decade”, “Alabama Song”, “TVC 15”, “Stay” y “Rebel Rebel”.

Por otra parte, “Christiane F.” es el soundtrack de la cinta de 1981 basada en la autobiografía de la actriz alemana Christiane Vera Felscherinow; incorpora piezas de varios álbumes de Bowie, incluyendo “Stay” de “Station to Station”, “Warszawa” de “Low”, “V-2 Schneider” de “Heroes” y “Look Back in Anger” de “Lodger”; este trabajo fue lanzado en CD en 2001.

A su vez, “In Bertol Brecht’s Baal” comprende cinco canciones escritas para la obra teatral alemana de 1918 “Baal” del autor Bertol Brecht en noviembre de 1981: “Baal’s Hymn”, “Remembering Marie A.”, “Ballad Of The Adventurers”, “The Drowned Girl” y “The Dirty Song”.