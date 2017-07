OK Not OK, Radiohead

Es considerado uno de los 100 mejores discos en la historia del Rock and Roll; en su momento se dijo que los músicos de Abingdon, Oxfordshire eran los dignos sucesores de Pink Floyd, al lanzar su obra maestra, que este año cumple dos décadas: OK Computer.

Como ya es costumbre con la mayoría de estos trabajos, se lanzan ediciones conmemorativas para coleccionistas; en este caso se reedita el álbum original de 12 tracks, más otros tres inéditos y ocho lados B, remasterizados de las cintas análogas originales.

La edición de lujo viene en una caja negra con una imagen de una copia quemada del acetato original, con tres LP de 180 gramos y un libro con más de 30 grabados, muchos de ellos desconocidos por sus fans, así como las letras de las canciones.

A esto se añade un cuaderno de 104 páginas de la biblioteca de Thom Yorke de notas diversas de la época, un libro con dibujos del trabajo primario de Donwood and Tchock, así como un cassette de 90 minutos con piezas de archivo tanto demos como sesiones.

Incluye la disponibilidad de bajar por computadora, vía MP3 de 320k o WAV de 24 bit, los 23 tracks y el contenido del cassette.

Las canciones del álbum original son: “Airbag”, “Paranoid Android”, “Subterranean Homesick Alien”, “Exit Music (For A Film)”, “Let Down”, “Karma Police”, “fitter happier”, “Electioneering”, “Climbing Up The Walls”, “No Surprises”, “Lucky” y “The Tourist”.

He aquí las rarezas: “I Promise”, “Man Of War”, “Lift”, “Lull”, “Meeting In The Aisle”, “Melatonin”, “A Reminder”, “Polyethylene (Parts 1 & 2)”, “Pearly”, “Palo Alto” y “How I Made My Millions”.

Claro, también está disponible la edición en dos discos compactos.