Mellencamp, al Hall of Fame de Compositores

El cantautor de temas como “Hurts So Good”, “Jack & Diane” y “R.O.C.K. in the U.S.A.” acaba de ser considerado en la categoría de “Compositores e Intérpretes”.

Los miembros del Salón de la Fama de Compositores podrán votar por tres candidatos que no interpretan sus melodías, y por tres que sí lo hacen, hasta el próximo 17 de diciembre. Seis de ellos serán inducidos el 18 de junio de 2018 en la gala en Nueva York.

De acuerdo con su portal oficial www.mellencamp.com, esto se suma a una historia impresionante de reconocimientos, gracias a su considerable cantidad de éxitos que dominaron las listas desde la década de los años 80, entre los que se incluyen “Pink Houses”, “Small Town” y “Authority Song”.

Al momento contabiliza 22 éxitos Top 40, 13 nominaciones al Grammy, de los cuales obtuvo el de Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rock en 1982. Fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008; su amigo, el cantautor Billy Joel se encargó de rendirle homenaje, por su estilo de composición contestatario.

En 1985 cofundó el festival Farm Aid para ayudar a los agricultores norteamericanos; en este año recaudó 50 millones de dólares. Ha recibido los premios John Steinbeck, Woody Guthrie, de la Asociación de Música Americana, y recientemente el Premio Fundadores, máximo honor de la Sociedad Norteamericana de Compositores, Autores y Editores.

A inicios de este año dio a conocer su álbum número 23, “Sad Clowns & Hillbillies”, con la colaboración de Carlene Carter (hija de June Carter e hijastra de Johnny Cash), el cual llegó al número 1 de Billboard de álbumes norteamericanos, número 3 de álbumes de rock, y es su quinto trabajo consecutivo en figurar en el Top 20.