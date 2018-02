Meat Loaf: otro retiro involuntario

Inicia el segundo mes de 2018, y siguen las malas noticias en el mundo del rock: Meat Loaf se retira. Ahora nos enteramos, vía entrevista a Rolling Stone, que sus problemas de espalda lo han alejado del canto por un año, y todo parece indicar que ya no podrá dar conciertos.

Marvin Lee Aday, nacido el 27 de septiembre de 1947 en Dallas, Texas, ha sido sometido a diversos procedimientos quirúrgicos, lo cual le impide moverse más allá de su hogar, si no es con la ayuda de su andadera.

“Usas todo para cantar, y ya no puedo. De la manera en que crecí, aprendí a ser duro y a nunca parar. Caray, soy duro como un clavo: me pegaron en la cabeza con un taco de billar, con una botella de whiskey, contra un casillero. He tenido 18 concusiones, y nada me detuvo. Sin embargo, mi espalda me vuelve loco, aunque ya lo estoy un poco de todas maneras, por tanto golpe”.

Sobre si asistirá a la apertura del musical “Bat Out of Hell”, expresó a la afamada publicación: “No tengo nada qué hacer ahí donde estén las barras y las bandas. Me van a ver y dirán ‘¿quién es el anciano, qué está haciendo aquí?’ No, hombre, no pertenezco a esos lugares”.

Expresó además su preocupación por la salud de Jim Steinman, el compositor y productor de sus más grandes éxitos. “No le gusta que hable de su salud, pero me preocupa. Mi sueño nunca fue ser una estrella de rock and roll. Yo quería ser futbolista americano profesional. Cuando la gente me dice que si soy una leyenda, les digo: ‘no me digan eso, no lo soy’. No pretendo serlo”.

Dato extra: “Total Eclipse of the Heart” era su siguiente grabación, mas sus problemas con la fama hicieron que la declinara. El resto, es historia…